L’Opel Frontera GRAVEL : un concept baroudeur, bientôt en série ?

Opel Frontera GRAVEL

Alors que l’Opel Frontera s’apprête à faire ses premiers pas en tant que SUV familial 100 % électrifié, la marque allemande présente un concept inédit : le Frontera GRAVEL. Révélé en première mondiale lors du XS CARNIGHT Wörthersee, ce prototype extrême veut incarner une autre facette du Frontera : celle d’un baroudeur électrique conçu pour quitter l’asphalte.

Une base connue, un style inédit

Le Frontera GRAVEL repose sur la plateforme du tout nouveau Frontera électrique, un modèle pensé pour les familles, avec un design affirmé et des prestations modernes. Mais Opel a souhaité aller plus loin avec cette déclinaison pensée pour la communauté des passionnés. Pour cela, la marque s’est entourée des préparateurs allemands BlackFish et XS, connus pour leur expertise dans le tuning et les véhicules préparés pour des usages spécifiques.

Le résultat : un concept au style robuste, agrémenté d’un kit de transformation visuellement saisissant. Teinte « Desert Stone », capot et toit en noir mat, touches orange vives sur les rétroviseurs, les boucliers ou encore le logo Opel… Le GRAVEL ne cherche pas à se fondre dans la circulation. Le look baroudeur est accentué par un crochet de treuil à l’avant, une galerie de toit treillis, des caissons latéraux de rangement, et des projecteurs additionnels fixés à la fois sur la galerie Thule et directement sur le capot. L’ensemble évoque davantage les grands raids tout-terrain que les trajets domicile-travail.

Une préparation sérieuse pour sortir des sentiers battus

Outre son allure, le GRAVEL mise sur une préparation technique orientée vers l’aventure. Il conserve sa motorisation électrique – aucun chiffre de puissance ou d’autonomie n’est précisé ici – mais bénéficie d’équipements adaptés aux terrains difficiles : des jantes BORBET 16 pouces montées sur pneus spécifiques, un centre de gravité bas et un couple important, tous deux favorables aux chemins accidentés. L’idée est claire : montrer qu’un véhicule électrique peut aussi avoir l’étoffe d’un aventurier.

À bord, le GRAVEL joue la carte du contraste : sellerie en microfibre avec surpiqûres orange, ciel de toit noir intense, ambiance sport mais sans excès. On reste dans l’esprit baroudeur chic, sans tomber dans l’extravagance.

Vers une version de série ?

Opel ne cache pas son intention : ce concept a aussi pour but de « tester l’envie » d’un Frontera plus extrême. Une façon habile de sonder le public et de tâter le terrain avant une possible déclinaison tout-terrain dans la gamme.

Si la réponse du public est positive, Opel pourrait bien ouvrir une nouvelle voie avec un Frontera de série inspiré du GRAVEL. L’idée séduit d’autant plus qu’elle s’appuie sur une tendance montante : celle du SUV électrique d’aventure, capable de combiner zéro émission et escapades en pleine nature.

Techniquement, la plate-forme Smart Car du Frontera, commune avec d’autres modèles de Stellantis, est compatible avec l’implantation d’une transmission intégrale. Fiat vient aussi de présenter sa Grande Panda 4X4 sous forme de concept, avec une arrivée très probable dans les prochains mois.

