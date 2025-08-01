Honda Civic 2025 : petit lifting, gros effet de style

Honda Civic 2025

Il fallait bien lui refaire le portrait. Quatre ans déjà que la onzième génération de la Honda Civic arpente nos routes — un bail à l’échelle d’un segment où l’on change de coupe plus souvent qu’un footballeur entre deux sponsors. Pour 2025, Honda a donc décidé de retoucher sa compacte hybride, pas tant pour corriger que pour affirmer. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que la Civic a le regard qui tue.

Un facelift concentré sur la face avant

Adieu rondeurs consensuelles, bonjour regard noir et calandre gominée. Ce facelift, aussi léger soit-il sur la fiche technique, change tout sur le plan de la perception. Le bouclier avant est plus incisif, le jonc de calandre s’assombrit, les antibrouillards passent à la trappe (effet de style ou chasse au poids ?), pendant que les jantes 18 pouces en finition diamantée se déclinent en noir ou gris selon la version. On se croirait presque face à une Civic Type R au repos.

Ce look revisité n’est pas qu’un caprice esthétique. Il s’inscrit dans une stratégie plus large, celle de réaffirmer le positionnement d’un modèle qui doit composer avec le retour prochain du coupé Prelude — cousin plus racé — tout en affrontant une Toyota Corolla toujours bien installée.

D’autres modifications dans l’habitacle

À l’intérieur, les changements sentent bon le détail bien senti. Pavillon de toit noir, touches de chrome mat sur les aérateurs, éclairage d’ambiance sur la version Advance, volant chauffant sur la Sport, et surtout une dalle numérique de 10,2 pouces aux graphismes peaufinés — tous les ingrédients sont là pour flatter l’œil sans bouleverser les habitudes. Le chargeur à induction, désormais disponible dès l’Elegance, corrige enfin une lacune gênante.

Technologie full hybride avant tout

Côté mécanique, pas de révolution. Le bloc hybride 2.0 litres atmosphérique associé à la transmission CVT reste en place, avec 184 ch sous le capot. La fiche technique annonce un couple inchangé de 315 Nm et un 0 à 100 km/h toujours en 7,9 secondes. Pas de quoi réveiller les puristes, mais l’intérêt est ailleurs : la conso baisse, passant de 5,0 à 4,7 l/100 km (cycle WLTP), une belle performance dans une période où chaque goutte compte. Lire l’essai de la Honda Civic hybride e:HEV

Reste à savoir si ce lifting suffira à relancer l’intérêt pour une compacte qui, malgré ses qualités, souffre d’une image encore trop discrète en Europe. Car face à des concurrentes comme la nouvelle Peugeot 308 Hybrid ou la future Volkswagen Golf eHybrid, la Honda Civic devra continuer à se battre sur plusieurs fronts : le style, l’équipement, l’agrément… et le prix.

Mais dans ce facelift tout sauf banal, on sent que Honda a compris la leçon : aujourd’hui, même une voiture raisonnable doit avoir un peu de mauvais esprit. Et franchement, cette Civic au regard sombre et aux jantes aiguisées, on lui trouve un certain charme de yakuza repenti. À défaut de faire peur, elle impose le respect.

