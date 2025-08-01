Skoda Vision O : le break électrique qu’on attend

Skoda Vision O

Vous sentez cette odeur de coffre plat et de bon sens ? C’est Skoda qui revient aux fondamentaux, en version électrifiée. La marque tchèque sort du silence (et des SUV) avec un concept baptisé Vision O. Une sorte de manifeste électrique pour ceux qui croient encore aux breaks. Spoiler : nous, on y croit très fort.

Un break pour les vrais

Skoda fait du break depuis que la route existe entre Prague et les Alpes. Des autos honnêtes, bien taillées, qui ne cherchent pas à plaire à tout le monde mais finissent toujours par vous convaincre. Et avec la Vision O, c’est tout un pan de cette philosophie qui bascule dans l’ère électrique.

Premier constat : ce n’est pas un énième SUV déguisé. On parle ici d’un vrai break, long de 4,70 m, avec un hayon qui promet de s’ouvrir sur autre chose qu’un plancher surélevé et trois valises qui se battent en duel. Le tout reposera sur la plateforme SSP, future base commune à tout ce que le groupe Volkswagen veut nous vendre après 2028 — Golf électrique comprise.

Des lignes connues, un langage nouveau

Le design ? On reste dans du Skoda pur jus : simple, sans fioritures mais toujours bien balancé. L’arrière est plus incliné, la signature lumineuse évoque celle de l’Epiq (le futur petit EV de la marque), et à l’avant, on devine ce fameux “Tech-Deck” vu sur le facelift de l’Enyaq. Le genre de vocabulaire qui fait lever les yeux au ciel… mais sur la route, ça fonctionne.

Skoda promet une “évolution cohérente du design Modern Solid”. En français, ça veut dire qu’on ne va pas tout casser pour faire genre, mais qu’on veut quand même que ça ait l’air moderne. Traduction : vous reconnaîtrez une Octavia, mais avec un regard neuf. Tant mieux.

À l’intérieur, le physique reste en poste

Pas de révolution dans l’habitacle : Skoda jure fidélité à ses Smart Dials, ces fameuses molettes physiques qui font le bonheur de tous ceux qui détestent scroller pour régler la clim à 21,5°C. Un écran central vertical pourrait faire son apparition, comme dans le concept 7S. Mais globalement, on reste dans une ambiance épurée, fonctionnelle. Presque scandinave, mais sans l’arrogance.

Une arrivée lente mais prometteuse

La Vision O, c’est pour demain… ou après-demain. Le modèle de série n’est pas attendu avant plusieurs années, le temps que le thermique finisse de tirer sa révérence. En attendant, les Octavia et Superb break continueront leur petit bonhomme de chemin, essence ou hybride sous le capot. Skoda ne se précipite pas, et c’est probablement la meilleure idée qu’ils aient eue depuis longtemps.

D’ici là, le marché du break électrique reste un terrain presque vierge. Il y a bien les BMW i5 Touring, Peugeot e-308 SW, mais cela fait peu ! Ce futur break Skoda électrique a donc un boulevard devant lui !