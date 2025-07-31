Tesla Model S et X en Europe : clap de fin pour les anciennes rockstars

La Tesla Model S quitte le catalogue et n’est plus disponible qu’en stock

C’était l’époque où Tesla faisait frissonner l’industrie. La Model S débarquait en 2013 comme un missile silencieux, la Model X suivait avec ses portes papillon, aussi pratiques qu’ostentatoires. Dix ans plus tard, l’Europe leur ferme doucement la porte. Pas de cérémonie, pas de dernier tour de piste. Juste une ligne supprimée sur le configurateur. Fin de partie. Et au passage, adieu à la gamme composée des 4 modèles qui composaient le « S3XY » d’Elon Musk.

Disparition discrète, mais annoncée

Le constructeur californien a choisi la méthode douce : disparition progressive, un peu comme un artiste de jazz qui s’éclipse en coulisses pendant l’ovation. Depuis plusieurs semaines déjà, impossible de commander une Model S ou X en France. Aujourd’hui, c’est tout le continent qui est logé à la même enseigne. Seuls quelques exemplaires configurés à l’avance, en stock limité, servent de vestiges à cette époque révolue.

Le retrait européen s’inscrit dans une stratégie mondiale : la conduite à droite avait déjà été sacrifiée en 2023, excluant Royaume-Uni, Japon et Australie. Puis ce fut la Chine, début 2025. Ne restent que les États-Unis et le Canada pour accueillir les ultimes commandes. Un peu comme si les vétérans n’étaient plus bons que pour jouer à domicile.

Luxe à contre-courant

Alors que le Model Y devient un SUV mondial best-seller et que le Model 3 se refait une jeunesse, les S et X prennent cher. Même une légère mise à jour esthétique en début d’année n’a pas suffi à redorer le blason. Les tarifs flirtent avec les 110 000 €, une coquetterie qui fait mal à l’heure où les acheteurs cherchent sobriété, autonomie, et… bonus écologique. Ceux qui disposent d’un tel budget ont aussi tendance à vouloir bouder les modèles élexctriques.

Tesla a dénombré 23 275 livraisons pour les Tesla les plus onéreuses au premier semestre 2025, contre près de 700 000 unités de Model 3 et Y. L’écart n’est plus un fossé, c’est un canyon.

Tesla change de cap, clairement. Fini les vitrines technos, place à l’efficacité industrielle. Même la Model Y se décline désormais en version sept places, comme un monospace du futur. La Model X, pourtant taillée pour la famille californienne suréquipée, peine à trouver sa place. Quant à la Model S, autrefois symbole du luxe 2.0, elle n’est plus qu’un clin d’œil nostalgique à une époque pionnière.

Conclusion : une page se tourne chez Tesla.

La Model S et la Model X ont incarné la révolution électrique, mais en 2025, leur mission semble terminée. Elles quittent l’Europe sans fracas, mais pas sans laisser une trace. Reste à savoir si, dans quelques années, elles reviendront en collectors, ou si elles sombreront dans l’oubli, reléguées au fond d’un showroom d’occasion.

Tesla Model S 2025