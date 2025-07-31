Honda N-One : le retour des petites voitures électriques qui ont du style

Honda N-One

On croyait la Honda e enterrée, jolie curiosité électrique un peu trop chère pour le grand public. Mais Honda n’a pas dit son dernier mot. La marque japonaise prépare son grand retour dans le segment des mini citadines électriques, avec une proposition rafraîchissante : la Super EV, annoncée pour 2026 en Europe, et fortement inspirée d’un modèle tout juste dévoilé au Japon, la Honda N-One e:. Et on va être clairs : si l’esprit est aussi séduisant que les premières images le suggèrent, cette Super EV pourrait bien devenir la petite électrique cool et maligne que tout le monde attendait. De quoi faire oublier la Honda e ?

Lire notre essai de la Honda e

Une micro-voiture électrique ? Oui, mais version Honda

Derrière son look de boîte à chaussures revisitée, philosophie Kei Car oblige, la N-One e: cache une approche de l’électrique typiquement japonaise : simple, fonctionnelle, et connectée à la réalité des usages urbains. Avec une autonomie annoncée de 267 km (norme japonaise), une recharge rapide en DC 50 kW, et un temps de charge complet en 4h30 sur une borne 6 kW, elle ne cherche pas à impressionner, mais à répondre intelligemment aux besoins réels des citadins.

Et surtout, cette N-One e: n’est pas juste un laboratoire roulant. Elle sert de base au futur modèle européen, un peu plus large, mieux équipé, et moins contraint par les normes Kei locales.

Honda N-One

Une Super EV qui porte bien son nom

Avec la Super EV, Honda promet une expérience de conduite vivante, à l’opposé de l’image de voiture électrique amorphe qui colle parfois aux modèles d’entrée de gamme. L’accent est mis sur la maniabilité, la légèreté, et un plaisir de conduite revendiqué par la marque, qui parle d’une « expérience palpitante propre aux véhicules compacts ». Rien que ça.

Le design conserve le profil carré, les phares ronds et cette silhouette presque rétro qui rappelle par endroits une Mini ou une Fiat 500e, mais avec une vraie personnalité japonaise. Les passages de roue élargis, les prises d’air frontales, et le port de recharge centralisé ajoutent une touche un peu plus sérieuse et technologique. Bref, elle semble bien partie pour séduire autant les amateurs de design que les pragmatiques. ( lire notre essai de la Fiat 500e )

L’intérieur ? Minimaliste, mais pas basique

Sans tomber dans l’austérité, Honda a conçu un habitacle ultra rationnel : planche de bord épurée, rangements malins (étagère toute largeur, logement pour portefeuille dans la porte), sièges arrière rabattables façon Honda Jazz (assise relevable pour objets hauts)… C’est du compact bien pensé, et ça fait plaisir.

On ne sait pas encore à quoi ressemblera exactement la version européenne côté équipements, mais on peut espérer un minimum technologique avec écran tactile, connectivité Android Auto/Apple CarPlay, et quelques aides à la conduite basiques. Pas de fioritures inutiles, mais tout ce qu’il faut pour une vie urbaine fluide.

Honda N-One

Un segment A électrique qui se réveille

La Super EV ne débarquera pas seule. Elle entrera en concurrence avec des modèles comme la Fiat Grande Panda, la Renault 5, ou encore la Hyundai Inster. Mais Honda a une carte à jouer : son image d’ingénierie fiable et son héritage dans les petites voitures. ( lire notre essai de la Renault 5 E-TECH )

Et même si elle ne reposera pas sur la grande plateforme « 0 Series » prévue pour les modèles familiaux, elle représente une alternative plus abordable à un moment où les citadines électriques bon marché sont enfin prises au sérieux.

Conclusion

Avec la Super EV, Honda ne cherche pas à révolutionner la voiture électrique, mais à la rendre désirable, accessible et fun à conduire. Et ça, c’est peut-être la meilleure des révolutions. Si le tarif reste en dessous des 30 000 €, comme le laisse entendre la marque, et que la dotation reste cohérente, cette Super EV pourrait bien être la renaissance du segment A, dans ce qu’il a de plus futé.

Le tout est maintenant de savoir si Honda saura gérer la disponibilité et le prix face à la déferlante chinoise et au réveil européen. Réponse en 2026.