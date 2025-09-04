La ë-C3 électrique à moins de 16000 euros bonus déduit arrive enfin

Citroën ë-C3

Citroën sort l’artillerie lourde : une ë-C3 électrique sous la barre des 20 000 €. Une promesse faite dès la présentation du modèle, et tenue aujourd’hui. Résultat : une citadine branchée à 19 990 € prix catalogue, et même 15 748 € avec bonus écologique. À ce tarif-là, la Dacia Spring, qui trustait jusque-là le marché des électriques “premier prix”, voit débarquer une concurrente autrement plus sérieuse.

200 km d’autonomie, mais qui en veut plus en ville ?

Évidemment, ce tarif canon cache une batterie plus modeste : 30 kWh, soit 206 à 212 km d’autonomie WLTP. Pas de quoi traverser la France, mais suffisant pour le quotidien urbain et périurbain. Rappelons-le : les conducteurs de Spring roulent en moyenne 40 km par jour. Moralité, ceux qui crient au “trop juste” oublient la réalité d’usage. Et puis, qui a envie de faire Paris-Marseille en ë-C3 électrique ?

Face à la Spring (225 km annoncés), Citroën joue une carte différente : une voiture plus habitable, plus valorisante et surtout avec un blason qui rassure. La cliente qui hésite entre “roumaine discount” et “française du quotidien” pourrait bien avoir fait son choix.

Recharge : le strict minimum, ou presque

Citroën a taillé dans le gras : pas de recharge rapide de série. Il faudra aligner 500 € pour du courant continu, limité à 30 kW. De quoi dépanner, pas de quoi avaler l’autoroute. Le reste se fait en 7,4 kW de base, ou 11 kW en option. Là encore, c’est pensé pour la ville, pas pour avaler les kilomètres.

Surprise sous le capot : 113 ch !

Initialement annoncée avec 82 ch, la petite C3 électrique cache en réalité 113 ch sous son capot. Et ça, c’est une excellente nouvelle. Car si la Spring se contente de 65 ch, la Citroën s’offre un peu plus de polyvalence, sans pour autant devenir une routière. Citroën a eu la bonne idée de ne pas sacrifier totalement l’agrément au profit du prix.

L’équipement, pas si cheap

Là où la Spring tire un peu la langue, c’est sur l’équipement. Même en finition de base “You”, la C3 propose la clim, les rétros électriques et les radars de recul. Pour 23 300 €, la finition “Plus” aligne des sièges Advanced Comfort, un écran 10,25 pouces et des jantes 17 pouces. Bref, on n’est pas dans le dépouillement, et ça fait une vraie différence.

Une bataille qui ne fait que commencer

Avec cette ë-C3 électrique low-cost mais sérieuse, Citroën frappe un grand coup. La Spring garde l’avantage du prix, mais elle risque vite de sentir le souffle chaud de la C3 dans son rétroviseur. Et ce n’est qu’un début : Renault prépare une Twingo électrique à 20 000 € pour 2026. La guerre des petites électriques ne fait que commencer, et pour une fois, les conducteurs urbains sont les grands gagnants.