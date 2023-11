Essai Honda Civic Sport e:HEV 2024 : la bonne formule

Toujours fidèle au poste depuis plus de 50 ans, soit précisément en 1972 pour être exact, la Honda Civic revient sur le devant de la scène avec l’avènement de cette onzième génération.

Cette nouvelle Honda Civic semble avoir sur le papier tous les atouts pour réussir, au premier rang desquels une présentation flatteuse digne des meilleures françaises et allemandes généralistes, mais surtout une solution d’hybridation auto-rechargeable totalement inédite.

Démonstrative sur le papier, nous avons pris le volant de la version e-hybride afin de vérifier l’efficience de son moteur. Nous allons voir au volant de cette version électrisée, si cette japonaise a conservé l’ADN d’une Honda Civic.

DESIGN :

Le renouvellement d’un modèle pour un constructeur automobile revêt toujours une importance toute particulière. Aussi, cette nouvelle génération de Honda Civic nourrit de grandes ambitions sur le segment des compactes où elle affrontera notamment les Peugeot 308, Audi A3, Volkswagen Golf et autres Toyota Corolla sur l’hexagone.

On sait d’ailleurs à quel point le design est important au moment du choix du véhicule. Surtout sur ce segment automobile, où la Honda Civic en 2006 avait ouvert la voie à un nouveau style de berline enclin à plus de dynamisme pour ne pas dire futuriste, avant de revenir à un design plus consensuel avec la 10e génération.

Le défi pour Honda est triple : faire de sa nouvelle Civic une berline de standing tout à la fois capable d’émoustiller son conducteur, donc de séduire un public à la fois plus jeune et plus large.

Si les premières générations de Honda Civic jouaient plutôt dans le segment des berlines à dimensions modestes, force est de constater que cette nouvelle génération se profile plutôt comme une véritable hatch back, comprenez berline 4 portes à hayon.

Bien que sous certains angles, sa silhouette peut semer volontairement le doute. Probablement une volonté du constructeur japonais de simplifier son produit phare en offrant un modèle transgenre « tout en un », à la fois compacte et berline du segment supérieur.

Avec une longueur de 4,55 m, cette nouvelle génération de Civic gagne 3 cm de longueur et adopte un design plus consensuel non dénué d’un certain dynamisme. Légèrement plus longue, la nouvelle Civic arbore ainsi une silhouette agréable, fluide et élancée.

Avec son pavillon écrasé à la custode fuyante et sa ceinture de caisse relativement basse, cette nouvelle Honda Civic pourrait pratiquement passer pour un coupé quatre portes sous certains angles de vue.

L’arrière de la voiture est mis en valeur par des phares en boomerang apportant une signature visuelle au modèle.

Notre version d’essai était affublée de très belles jantes noires en 18 pouces « Spleiner », d’un spoiler de hayon, d’enjoliveurs de rétroviseurs noir et du pack emblème qui apporte incontestablement du dynamisme à notre version d’essai, surtout dans sa livrée blanc platine nacré (option à 650 euros).

Enfin pour les inconditionnels des finitions de type « black pack » et autres « night package », Honda propose moyennant 270 euros l’option Chrome foncé. Cette option intègre un kit logo Honda noir (avant et arrière), un badge Civic noir et un emblème e:HEV de couleur noir.

Le résultat global est plutôt une réussite d’un point de vue esthétique, ici pas de faute de mauvais goût. Loin des canons conventionnels de la berline compacte traditionnelle, la Honda Civic joue plutôt la carte du dynamisme et de l’élégance.

HABITACLE :

Prendre place dans l’habitable de cette nouvelle Honda Civic peut surprendre à une époque où la « norme actuelle » est plutôt de grimper à bord d’un SUV, ici c’est tout l’inverse. Mais pour les habitués du modèle, on conserve cette singularité de la Honda Civic, c’est-à-dire une position de conduite proche du bitume pour ressentir de meilleures sensations de conduite. A noter, que les portières profitent d’un très grand angle d’ouverture, facilitant l’entrée et la sortie du véhicule.

Une fois à bord, les différentes commandes tombent naturellement sous la main et la dotation de série sur notre version Sport n’a pas fait l’impasse sur les dernières technologies du moment.

Le design de la planche de bord apporte une petite touche néo-retro très sympathique, entre la grille de finition anodisée noire et les différentes commandes de fermeture de volets d’aération dans un habitacle très près de la physiologie humaine.

En attestent les différentes commandes de réglages des flux de ventilation on ne peut plus intuitives, parce que calquées sur notre physionomie. Ici point n’est utile d’aller se perdre dans différents sous menus via la tablette pour régler la puissance de ventilation où programmer la température, un très bon point !

L’instrumentation digitale offre une parfaite lisibilité des informations via un écran numérique de 10,2 pouces face au conducteur.

Le système d’info-divertissement Honda Connect grâce ses fonctions Apple CarPlay s’avère très agréable et rapide à appréhender même pour les non-initiés de la marque.

Notons également la présence de différentes embases USB A et C au niveau de la console centrale. Par ailleurs, le chargeur pour smartphone à induction nous a donné entière satisfaction. Pour une fois ce dernier ne fait pas surchauffer la batterie du téléphone comme c’est souvent le cas chez la concurrence.

Les sièges avant se montrent très confortables et intègrent sur notre version Sport la fonction chauffante. En revanche, trouver une position de conduite idéale vous prendra quelques minutes en raison de l’absence de réglages électriques des sièges sur cette finition Sport. Et il convient d’y aller à tâtons avec les commandes de réglages manuels des sièges afin de trouver sa position de conduite.

Soulignons également la rapidité de connexion bluetooth à l’entrée du véhicule ainsi que la qualité hifi de l’installation audio qui ne souffre d’aucune critique, un bon point ! Pour les mélomanes, un système Audio Premium Bose 12 haut-parleurs fait partie de la dotation de série sur la finition haute Advance.

Le système multimédia est très facile à apprivoiser, les informations sont rapides d’accès et relativement bien catégorisées dans les différents menus, de même que pour les fonctions de navigation simples et efficaces d’utilisation. Sur ce point, Honda a fait des progrès sensibles en matière de fluidité et d’ergonomie, rien à déplorer ou presque…

Effectivement, le régulateur de vitesse adaptatif nous a joué de mauvais tours à plusieurs reprises. En premier lieu, la commande de régulateur est placée sur la droite du volant et non à gauche comme c’est majoritairement le cas sur autres véhicules. Il y a donc souvent une confusion à l’usage entre le bouton situé à gauche du volant, en particulier celui du volume et celui du régulateur de vitesse ; question d’habitude me direz-vous. Mais ce qui nous a gêné le plus durant notre périple, c’est que le système se mettait très souvent en défaut, voir complètement inopérant.

En particulier sur l’autoroute A77 où nous avons essuyé des trombes d’eau sur plusieurs kilomètres, avec une visibilité proche de zéro. Le régulateur auto adaptatif nous a laissé tout bonnement tombé en « carafe » au moment où nous en avions le plus besoin, nous obligeant à nous en remettre uniquement à la bienveillance de Saint Thomas.

De même sur route départementale, le système de régulateur freinait inopinément le véhicule, car la voiture détectait un véhicule garé sur le bas-côté de la chaussée, déconcertant…

Néanmoins, on se consolera avec les phares adaptatifs qui peuvent contrôler individuellement chaque phare afin de maintenir une diffusion optimale de l’éclairage sans éblouir les autres usages de la route. D’autre part, la Civic dispose de la technologie Sensing améliorée qui grâce à des nouveaux capteurs avant et arrière et une caméra extra grand-angle de 100 degrés permet de mieux anticiper les différents évènements sur la route.

Enfin en termes d’habitabilité la Civic offre une qualité de vie à bord qui n’a rien à envier aux autres véhicules du segment et voyager en famille ne posera aucun problème, tant l’espace intérieur est très appréciable. Sur ce point, la Civic ménage ce qu’il faut d’espace pour qu’on y soit bien à quatre. Notamment la banquette arrière qui offre un espace aux jambes très appréciable.

L’accès au coffre est on ne peut plus aisé grâce à son hayon. En outre, le coffre offre une très belle contenance de 410 dm3, voir 1 220 dm3 une fois les sièges arrières rabattus.

Le rideau de fermeture automatique qui fait office de place arrière s’avère également bien pensé et très facile d’utilisation.

A CONDUIRE :

Avant d’aborder ce sujet, il nous paraît important de préciser que le constructeur nippon a engagé de lourds investissements au verdissement de sa gamme de véhicules.

Effectivement, Honda va consacrer 37 milliards d’euros en dix ans pour ses futurs véhicules électriques avec pour objectif la sortie de 30 modèles 100 % électriques d’ici 2030.

D’ailleurs, le constructeur nippon renouvelle entièrement sa gamme en misant avant tout sur ses technologies : hybride, hybride rechargeable et 100 % électrique, aucune des solutions existantes ne manque à sa palette.

Sous le capot de cette nouvelle Civic, se cache un moteur thermique essence quatre cylindres de 1993 cm3 à très haut rendement, fonctionnant selon le cycle Atkinson et alimenté par une injection directe. En outre, ce bloc bénéficie des dernières technologies à savoir : un arbre d’équilibrage qui lui permet d’offrir un fonctionnement soyeux, une meilleure isolation des bruits de l’admission avec à la clef, une optimisation de la consommation de carburant.

Derrière l’appellation e:HEV se cache un système d’hybridation Honda pour le moins ingénieux.

Ainsi en mode de conduite hybride, le moteur essence alimente les moteurs électriques de la Civic pour offrir des performances optimales et améliorer l’autonomie.

En mode thermique, le moteur essence envoie directement la puissance aux roues afin de maintenir des vitesses élevées stabilisées tout en rechargeant la batterie en même temps.

Enfin, grâce au freinage régénératif, l’énergie habituellement dissipée lorsque vous freinez est récupérée par le moteur d’entrainement qui la transforme en électricité pour recharger la batterie hybride.

Sur la route pas de mauvaise surprise, la combinaison moteur électrique & moteur thermique n’est jamais à cours de ressources. Bien au contraire, quelles que soient les conditions, son énergie est toujours disponible.

A pleine charge, l’ensemble hybride fait preuve d’une certaine ardeur dès les plus bas régimes et distille de franches accélérations sans jamais se montrer brutal.

En milieu urbain, la discrétion du moteur se montre exemplaire, en accélération comme à vitesse soutenue sur l’autoroute. Et son fonctionnement avec la transmission CVT reste d’une douceur très appréciable.

Au niveau des différents modes de conduite, le conducteur peut opter pour plusieurs types de configurations via le sélecteur de commande placé sur le tableau de bord :

Mode électrique :

Le mode électrique apporte une réponse immédiate et souple en départ arrêté en utilisant l’énergie stockée dans la batterie pour alimenter le moteur électrique.

Mode hybride :

En mode hybride, la traction reste assurée par le moteur électrique. Le moteur thermique s’actionne lui pour alimenter le moteur électrique par l’intermédiaire du moteur électrique générateur. C’est ce mode qui offre les accélérations les plus vives.

Moteur thermique :

En mode thermique, le moteur essence est alors relié directement aux roues, comme par exemple sur l’autoroute, tout en permettant de recharger la batterie.

Plaisante dès les premiers tours de roue, la conduite de cette nouvelle Honda Civic se fait dans un silence complet, sans chuintement. Accélérations et relances sont très convaincantes quel que soit le relief. Le 0 à 100 km/h est abattu en 7,9 secondes, ce qui demeure très honorable pour le pedigree de l’auto.

Au niveau des liaisons au sol, les Civic ne déçoivent pas généralement. D’autant que cette nouvelle génération a été mise au point avec le souci d’abaisser au maximum son centre de gravité, d’affiner son aérodynamique et surtout de conserver des qualités routières au diapason.

Et ce qu’il s’agisse de la rigidité structurelle ou du travail tout en fermeté mais jamais inconfortable des liaisons au sol. Le constructeur japonais a voulu faire comme les allemandes qui plaisent.

Ainsi, quel que soit le type d’itinéraire emprunté, notre Honda Civic traduit cela par un toucher de chaussée franc et une belle réactivité aux injonctions. Chez les compactes du moment, la Honda Civic veut compter parmi celles que l’on aime conduire sportivement tout en préservant le confort.

Néanmoins, nous avons relevé quelques pertes de motricités durant notre périple, saison automnale oblige, rien d’alarmant mais à surveiller tout de même.

BUDGET :

Honda a décidé de simplifier la gamme de sa Civic avec trois niveaux de finition seulement (Executive, Sport et Advance), auxquels s’ajoutent différents packs d’options possibles selon l’exécution sélectionnée. La gamme Honda Civic e:HEV débute à partir de 39 220 euros dans son entrée de gamme Executive et compter 40 520 euros pour notre version d’essai dans sa déclinaison Sport (hors options).

Le positionnement tarifaire de cette nouvelle Civic est plutôt cohérent comparée à une Peugeot 308 Plug-In Hybride 180 e-EAT8 qui débute à partir de 39 050 euros aussi bien en termes d’équipements que sur le plan du rapport performances/consommation si ce n’est que cette dernière offre la possibilité de rouleur en 100 % électrique sur plusieurs kilomètres. Finalement pour trouver une concurrent directe en termes de technologie, il convient de se tourner vers une Toyota Corolla Hybride qui propose un bloc 2 litres hybride de 196 ch et s’affiche à partir de 39 150 euros en finition GR Sport.

En termes de consommation, cette nouvelle Honda Civic avec sa technologie hybride fait merveille et constitue indéniablement un des points forts du modèle.

En effet, à la fin de notre périple d’un peu plus de 1 600 km, nous avons constaté une moyenne de 5,5 l/100 km en pondérant tous les pleins de carburant ce qui constitue une excellente valeur de consommation aux vues des performances de l’auto.

Toutefois, on épinglera la trop faible contenance du réservoir (40l) qui nous prive d’une autonomie plus confortable et plus en adéquation avec le pedigree de cette auto. Car même avec notre consommation relativement faible, l’ordinateur de bord affichait une autonomie maximum de 620 km environ, soit très loin des 840 km revendiqués par le client. Pourtant nous avons adopté une éco-conduite et avions sélectionné le mode de conduite «Econ » pour le bon déroulement de notre essai.

Enfin, en termes de garantie, cette Honda Civic peut se targuer d’offrir une garantie de 5 ans ou 100 000 km sur le groupe motropulseur et jusqu’à 10 ans pour les moteurs électriques et thermique.