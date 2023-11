Le nouveau Mini John Cooper Works Countryman est arrivé

Mini John Cooper Works Countryman 2024

La nouvelle génération du Mini John Cooper Works Countryman est désormais officialisée. Le SUV sportif fait peau neuve avec un design actualisé, un ADN racing à l’intérieur de son habitacle et une motorisation forte de 300 chevaux. Bien que les prix et la date de commercialisation restent à annoncer, l’attente ne devrait pas être trop longue.

Un design résolument sportif

Au niveau esthétique, cette nouvelle génération présente un look résolument sportif, avec des détails spécifiques visant à améliorer l’ensemble. Parmi ces éléments figurent des caractéristiques aérodynamiques telles que des catadioptres verticaux à l’avant du véhicule, de nouveaux phares Mini LED avec des barres horizontales en mode JCW Signature, ainsi qu’une nouvelle grille octogonale en noir brillant avec le logo à trois couleurs. Sur les côtés, le toit contrasté se courbe vers l’arrière, où se trouvent les feux arrière verticaux John Cooper Works Signature Mode encadrant la carrosserie élancée.

On remarque aussi la présence de roues de plus grand diamètre : désormais en 19″ et 20″.

L’habitacle du modèle de la marque britannique est minimaliste, mais imprégné de l’ADN de la course automobile et doté d’une technologie de pointe. L’écran OLED central haute résolution héberge toutes les fonctions, y compris les nouveaux modes Mini Experience, permettant de personnaliser l’environnement de conduite avec des fonds d’écran et des sons spécialement conçus. Bien sûr, la navigation, la compatibilité smartphone et le divertissement ne sont pas en reste. Au niveau esthétique, l’habitacle est divisé en une section supérieure et une section inférieure, avec des poignées de porte verticales et des prises d’air dans la partie supérieure.

Un moteur emprunté au BMW X1 M35i

La nouvelle Mini JCW Countryman est propulsée par un moteur de 300 chevaux et un couple maximal de 400 Nm, permettant une accélération de 0 à 100 km/h en 5,4 secondes et atteignant une vitesse de pointe de 250 km/h. Ce moteur est tout simplement celui du dernier BMW X1 M35i, lui aussi proposé en transmission intégrale. Car bien entendu la puissance de 300 ch est ici distribuée aux 4 roues par la transmission intégrale ALL4.

Avec un coefficient de résistance aérodynamique de 0,26, l’expérience de conduite se veut encore plus sportive, notamment avec le mode go-kart qui intensifie le son du moteur à l’intérieur de l’habitacle.

Commercialisation et méchant malus

Les prix et la date de sortie de cette nouvelle génération doivent encore être annoncés, mais ne devraient pas dépasser les premiers mois de l’année prochaine. En France ce nouveau modèle risque de ne pas être très diffusé, en raison d’un malus écologique élevé. En 2024, ses émissions de CO2 comprises entre 177 et 187 g vont ainsi le pénaliser d’un malus écologique compris entre 17247 euros et 37857 euros ! De quoi sérieusement freiner les ardeurs des clients potentiels…

