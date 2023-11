Renault va produire des Polestar 4 en Corée du Sud

La Polestar 4 sera produite en Corée du Sud dans une usine Renault

Après Renault-Volvo dans les années 90, les deux marques se sont à nouveau rapprochées cette année. Une collaboration devrait ainsi avoir lieu pour la production de véhicules utilitaires électriques, et une nouvelle annonce vient aujourd’hui apporter une nouvelle coopération industrielle sur la table.

Renault Korea Motors (RKM) a en effet révélé son plan ambitieux pour contribuer à la transition vers la mobilité électrique en annonçant la production et l’exportation de véhicules 100 % électriques à partir de 2025. Cette annonce intervient après le lancement de sa gamme hybride en 2024, marquant ainsi une nouvelle ère pour le constructeur automobile en expansion.

Un accord avec Polestar

RKM a franchi une étape significative en signant un accord stratégique avec Polestar pour la production de la Polestar 4, une berline entièrement électrique, dans son usine de Busan au second semestre 2025. Cet accord tripartite entre Polestar, le Geely Group et Renault Korea Motors ouvre de nouvelles perspectives pour le marché intérieur sud-coréen et vise l’exportation vers l’Amérique du Nord.

Le site de Busan, jouissant d’un accès direct au port maritime, se distingue depuis 23 ans en tant que leader du marché sud-coréen en matière de qualité de production, employant près de 2 000 travailleurs. Cette usine, déjà spécialisée dans la production de véhicules électriques haut de gamme des segments D et E depuis 2022, dispose d’une capacité de production de 300 000 unités par an.

Stéphane Deblaise, PDG de RKM, a souligné l’importance de ce nouveau partenariat en déclarant : « La Polestar 4 sera le pionnier de la production de véhicules électriques dans notre usine de Busan, symbolisant le renouveau de Renault Korea Motors et notre vision audacieuse pour l’avenir. Nous sommes reconnaissants envers Polestar pour la confiance qu’ils nous accordent. »

« Ce partenariat renforce notre position sur le marché sud-coréen grâce au solide soutien de nos actionnaires, Renault Group et Geely Group, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles opportunités passionnantes pour Renault Korea. »

Thomas Ingenlath, PDG de Polestar, a exprimé sa satisfaction en déclarant : « Nous sommes ravis de collaborer avec Geely Group et Renault Korea Motors pour diversifier nos sites de production. Nos partenaires partagent notre passion pour la qualité et les solutions de mobilité durable. Avec la Polestar 3 prévue pour début 2024 en Chine et à l’été 2024 aux États-Unis, notre réseau mondial de production s’étendra bientôt à cinq usines réparties dans trois pays différents. »