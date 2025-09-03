Leapmotor va lancer une B05 concurrente de la Mégane électrique

Leapmotor B05

La silhouette est encore floue, volontairement maquillée par des photos officielles qui préfèrent les ombres aux détails. Mais derrière ce voile, la Leapmotor B05 s’annonce comme la tentative la plus frontale du groupe Stellantis pour venir chatouiller le cœur de marché européen : la compacte électrique façon Volkswagen ID.3 et Renault Mégane E-TECH.

Une offensive produit qui vise l’Europe

Il faut dire que la stratégie est limpide. Après la petite T03, le SUV C10 et le crossover B10, Leapmotor complète sa gamme avec une berline compacte taillée pour l’Europe. Prix attendu : sous les 30 000 euros, un seuil psychologique où beaucoup de constructeurs traditionnels peinent encore à descendre. Voilà qui placerait la B05 en embuscade face à l’ID.3 (plutôt au-dessus des 35 000 €) et la Peugeot e-308, bien plus onéreuse.

Côté style, la B05 ne joue pas la rupture. Des lignes fluides, un bandeau lumineux à l’avant qui simule une calandre, des poignées affleurantes, un arrière relié par un long bandeau lumineux : un langage visuel cohérent avec le reste de la gamme, en particulier le B10. En clair, Leapmotor ne cherche pas à surprendre mais à rassurer, à proposer un design moderne mais consensuel.

Plateforme maison Leap 3.5

Sous la carrosserie, on retrouve la plateforme Leap 3.5, avec batterie intégrée au châssis. Traduction : plus de rigidité, un gain d’espace et une autonomie annoncée à environ 420 kilomètres grâce à un pack de 67 kWh. Pas de révolution mais des chiffres qui, là encore, placent le modèle dans la bonne moyenne. Si la B10 affiche déjà un moteur arrière de 215 ch et un 0 à 100 km/h en moins de 7 secondes, la B05 pourrait grappiller quelques dixièmes avec son gabarit plus compact. Suffisant pour séduire une clientèle jeune, comme le martèle le marketing maison.

Et l’intérieur ? Rien d’officiel pour l’instant, mais les paris sont ouverts. On attend un copier-coller du B10 : un écran central de 14,6 pouces façon tablette flottante, complété par un combiné numérique de 8,8 pouces. À cela pourraient s’ajouter des équipements généreux dès l’entrée de gamme : toit panoramique, recharge sans fil… Autant d’arguments qui, dans ce segment, font souvent grimper la facture chez les constructeurs établis.

Made in China : un handicap ?

La vraie question est ailleurs : Stellantis réussira-t-il à faire oublier le passeport chinois de Leapmotor ? La greffe industrielle s’annonce délicate. L’alliance a beau promettre des modèles fabriqués en Europe, le B05 reste l’incarnation d’une offensive asiatique calibrée pour l’Occident. Pour un public jeune et sensible au prix, ce n’est peut-être pas un problème. Pour d’autres, l’argument de l’origine pèsera davantage.

Présentation dans quelques jours

La B05 sera dévoilée officiellement au salon de Munich ce mois-ci, mais ne débarquera pas dans les concessions avant 2026. Une arrivée tardive, mais pas forcément gênante quand on voit que les clients de voitures électriques sont souvent attirés par les nouveautés. Reste que Leapmotor, avec le soutien de Stellantis, a un atout simple : le prix. Si le ticket d’entrée reste effectivement sous les 30 000 €, le rapport prestations/valeur pourrait bien forcer la discussion.