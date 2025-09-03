En août 2025, la Renault 5 s’impose tandis que le marché EV français vacille

La Renault 5 E-TECH est la voiture électrique la plus vendue en France

À regarder de près le classement des voitures électriques vendues en France cet été, l’image est parlante : une dynamique en berne, une innovation timide, et une superstar qui écrase la concurrence. Voici août 2025 vu par les chiffres.

Les chiffres qui parlent

Renault 5 E-Tech : 1 412 immatriculations en août, cumul de 19 197, une toute nouvelle citadine qui cartonne immédiatement. ( lire notre essai de la Renault 5 E-TECH 120 ch )

: 1 412 immatriculations en août, cumul de 19 197, une toute nouvelle citadine qui cartonne immédiatement. ( lire notre ) Tesla Model Y : 957 ventes ce mois-ci, cumul de 10 822, soit une chute de 27 % par rapport à l’année précédente.

: 957 ventes ce mois-ci, cumul de 10 822, soit une chute de 27 % par rapport à l’année précédente. BMW iX1 : 743 ventes (-11,5 %).

: 743 ventes (-11,5 %). Dacia Spring : 642 exemplaires, mais une progression spectaculaire de +65,6 %. Le modèle reste solide malgré l’arrivée de la R5.

: 642 exemplaires, mais une progression spectaculaire de +65,6 %. Le modèle reste solide malgré l’arrivée de la R5. Renault Scénic E-Tech, Skoda Elroq, Audi Q6, Hyundai Inster : tous bien introduits dans le top 10 en tant que nouveautés.

Renault écrase le terrain, Tesla chancelle

La R5 n’est pas juste en tête, elle domine, creusant l’écart avec tous les autres modèles. C’est le fruit d’un timing parfait : néo-rétro irrésistible, fabrication locale, bonus écologique maximal — tout pour séduire.

À l’inverse, la Model Y de Tesla, qui fut un temps la reine du segment, semble payer son manque d’actualisation ici. Une baisse de 27 % en un an, ce n’est pas une glissade, c’est un rappel à l’ordre.

Les électriques s’en sortent mieux que le reste du marché : +29 % d’immatriculations par rapport à août 2024, même si les ventes globales restent à la peine. L’effet « attentisme avant le leasing social » fonctionne à plein — nombreux sont ceux qui attendent septembre pour profiter du dispositif annoncé.

Un classement où les stars du jour sont aussi des paris pour demain

La Scénic E-Tech, Elroq, Audi Q6 et Hyundai Inster s’inscrivent dans un mouvement neuf de SUV mid-size électriques — un terrain où Dacia et autres petites citadines ne jouent plus. La Dacia Spring, malgré des chiffres chauds cet été (+65 % !), ne risque pas d’avoir sa place aussi haute trop longtemps, surtout avec son exclusion bonus et face à la supériorité perçue de la R5., où encore face à l’arrivée de la Citroën ë-C3 proposée à moins de 16000 euros prime déduite.

Et pour finir… le constat

Ce qui transpire de l’été, c’est un marché électrique français en pleine recomposition. Les consommateurs ne veulent pas seulement de l’électrique : ils veulent de l’électrique désirable, accessible, ou clairement utile. La Renault 5 leur donne tout ça. Tesla, en revanche, découvre les joies de la concurrence et poursuit sa baisse.

Aout 2025 marque un tournant : on est passé du hype pur à la logique d’achat réel. Et dans ce jeu, seules les voitures bien placées , sur le prix, l’image, la fabrication, gagnent encore.