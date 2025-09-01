Été 2025 : très forte hausse des recharges sur la route des vacances

Un chargeur Powerdot en zone urbaine

Les bouchons du samedi noir n’ont pas changé, mais le paysage automobile, lui, n’est plus le même. Sur les parkings de zones commerciales, à la sortie des rocades ou dans les villages-étapes, on croise désormais autant de voitures branchées à une borne que de monospaces au gasoil capot ouvert pour cause de surchauffe. L’électrique s’installe dans le quotidien des Français, et pas seulement pour le trajet domicile-boulot : cet été, il a accompagné les familles sur les routes des vacances.

Avec plus de 2,2 millions de véhicules électriques et hybrides rechargeables désormais en circulation, la tendance est claire : l’Hexagone change de rythme. On dénombre 168 055 points de recharge ouverts au public selon l’AVERE, mais tous ne se valent pas. Dans ce maillage disparate, un acteur tire clairement son épingle du jeu : Powerdot, qui a déjà déployé plus de 6 000 bornes rapides sur tout le territoire, souvent là où elles font la différence — dans les parkings de retail, près des supermarchés ou sur les axes du quotidien. De quoi s’imposer comme le plus grand réseau de charge rapide hors autoroutes, selon une étude GIREVE.

Une croissance spectaculaire des usages

L’été 2025 confirme une tendance forte : les Français n’hésitent plus à voyager en électrique. Powerdot a mesuré une hausse de 60 % des recharges effectuées par rapport à l’été précédent, avec un pic impressionnant lors du chassé-croisé du samedi 2 août.

« De nouveau, cet été, les Français ont utilisé leur véhicule électrique pour se déplacer », souligne Matthieu Dischamps, Directeur Général France de Powerdot. Et pour cause : le coût reste attractif. Avec un prix moyen de 10,35 € par recharge, les électromobilistes ont pu parcourir en cumulé plus de 46 millions de kilomètres cet été – soit deux fois plus qu’en 2024.

Les nouvelles routes de l’électromobilité

Au-delà des chiffres globaux, l’été a révélé de nouveaux points chauds de la mobilité électrique. Là où les aires d’autoroute étaient jusqu’ici le cœur du trafic, certaines stations de recharge hors autoroute se sont imposées comme des relais incontournables.

Les sites les plus sollicités cet été du réseau Powerdot ? Arles, La Ciotat, Aubenas, Nancy et Lacanau. Des villes qui ne doivent rien au hasard : proximité des plages ou des axes touristiques, attractivité économique et infrastructures accueillantes ont fait la différence. On imagine aisément la scène : familles en route pour la Méditerranée rechargeant leur berline, surfeurs patientant entre deux sessions à Lacanau ou vacanciers d’Auvergne s’arrêtant à Aubenas pour faire le plein d’énergie avant d’attaquer les routes de montagne.

Une transition encore en rodage

Reste que tout n’est pas encore parfait. Les pics de fréquentation montrent que la planification d’un trajet électrique demande parfois plus d’anticipation qu’avec un diesel. Et si Powerdot et ses concurrents multiplient les bornes rapides, certaines zones restent moins bien couvertes, en particulier dans les territoires ruraux.

Mais l’évolution est claire : l’été 2025 marque une étape symbolique où l’électrique n’est plus cantonné aux trajets du quotidien, mais s’affirme comme un compagnon de route pour les vacances. Des freins sont en train de tomber…