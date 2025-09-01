Août 2025 : ventes en hausse, domination des SUV en France

La Renault 4 E-TECH en concession

Août, mois de canicule, de bouchons sur l’A7… et cette année, de petite embellie pour le marché auto. Après des mois moroses, selon AAA Data les chiffres repassent enfin dans le vert : +2 % d’immatriculations par rapport à août 2024. Pas de quoi parler de reprise franche, surtout quand on sait que la base de comparaison était historiquement basse, mais assez pour redonner un peu d’air aux concessionnaires.

Car derrière ce fragile +2 %, le marché reste grippé. Les particuliers reculent encore (-3 %), confirmant leur désaffection persistante, et les loueurs longue durée plongent (-20 %). Ce sont finalement les flottes et surtout les loueurs courte durée qui sauvent la mise (+49 %), en mettant massivement des véhicules neufs en circulation pour alimenter un été touristique très actif.

L’électrique reprend des couleurs… grâce aux flottes

S’il y a un signal à retenir de ce mois d’août, c’est bien le regain de l’électrique. Sa part grimpe à 19 % du marché global, un chiffre inespéré il y a encore quelques mois. Mais attention : ce rebond tient d’abord aux flottes, où l’électrique atteint 24 % des immatriculations et progresse de +57 %. Du côté des particuliers, la tendance reste fragile, mais le nouveau dispositif de bonus – le fameux “coup de pouce véhicules particuliers électriques” – commence à produire ses effets. Après des chutes spectaculaires ce printemps (-58 % en mai), la dégringolade semble stoppée : -1 % seulement en août. Un quasi-stabilisation qui pourrait annoncer un retournement si le leasing social fait, comme prévu, son retour fin septembre.

Les hybrides mènent toujours la danse

Pendant ce temps, les hybrides confirment leur statut de valeur refuge. Ils représentent désormais plus d’une voiture neuve sur deux (52 % du marché), avec une progression de +24 %. Les microhybrides (MHEV) explosent à +53 % et pèsent 23 % des ventes, les hybrides classiques (HEV) tiennent bon avec 22 % de part de marché (+12 %). En revanche, les hybrides rechargeables poursuivent leur glissade (-5 %), confirmant que le compromis entre thermique et électrique peine à convaincre hors niches fiscales. Quant aux électriques à prolongateur (EREV), leur bond de +56 % reste symbolique vu leur part marginale (<1 %).

Thermiques purs ? Le déclin continue. L’essence chute de -32 % (21 % du marché) et le diesel s’effondre à -27 %, avec seulement 5 % des immatriculations. On est bien loin de l’époque, pas si lointaine, où le gazole représentait plus de 70 % du marché français.

L’occasion : l’ancien résiste, le récent s’efface

Sur le marché de l’occasion, la tendance est à la stabilité (+0,2 %). Mais ce calme apparent cache une mutation : les modèles récents (-5 ans) se raréfient (-8 %), faute de renouvellement suffisant, tandis que les vieilles autos de plus de 10 ans progressent encore (+7 %). Les particuliers restent dynamiques dans leurs échanges (+13 %), alors que les professionnels reculent (-3 %).

Côté motorisations, l’électrique progresse vite (+27 %, plus de 3 % du marché de l’occasion) et les hybrides approchent 12 %. Mais les gros volumes restent l’apanage du diesel (44 %) et de l’essence (40 %), preuve que la transition prendra encore du temps.

En attente du leasing social

Août 2025 restera comme le premier mois positif de l’année pour le marché français. Mais ce sursaut tient plus à des effets conjoncturels (loueurs, bonus relancé) qu’à une reprise de fond. Les prochains mois diront si le leasing social, attendu fin septembre, joue le rôle d’accélérateur. En attendant, le marché vit sur des contrastes : électriques en progrès, hybrides au sommet, thermiques en chute libre… et des Français toujours frileux à franchir le pas, sauf quand leur entreprise ou l’État met la main au portefeuille.