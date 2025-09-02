Le futur Volkswagen T-Cross électrique se dévoile : les esquisses officielles

Chez Volkswagen, on ne chôme pas. À Munich, le constructeur dévoile la deuxième génération du T-Roc, mais glisse aussi un autre pavé dans la mare : le ID.2X, concept de SUV électrique compact, quasiment prêt pour la série. En clair, c’est l’équivalent zéro émission du T-Cross, et il arrivera dès l’an prochain.

Un look plus costaud qu’attendu

Le croquis officiel donne le ton : passages de roues bodybuildés, boucliers trapus, et même un logo VW lumineux à l’arrière, façon gadget chic. Pas de doute, le ID.2X veut se faire passer pour un petit baroudeur urbain, un peu plus « macho » que la moyenne des électriques sages. On retrouve un air de famille avec l’ID.2, mais avec un soupçon d’Amarok dans la calandre. Bref, un style qui veut rassurer ceux qui trouvent l’électrique trop fade.

Positionnement tarifaire : coup de poker

Volkswagen annonce un ticket d’entrée autour de 25 000 €. Autant dire que le message est clair : viser frontalement le Renault 4 E-Tech et le Ford Puma Gen-E, tout en se plaçant bien en dessous d’un Peugeot e-2008 (à partir de 36 000 €). Si VW tient parole, le ID.2X pourrait bien devenir l’une des rares options électriques « abordables » du moment. Reste à voir si le prix catalogue résistera aux caprices des options maison…

Technique : rationnel mais prometteur

Sous la carrosserie, le ID.2X repose sur la nouvelle plateforme MEB Entry, partagée avec Cupra et Skoda. Deux batteries prévues : 38 kWh pour un usage urbain, et 58 kWh pour atteindre jusqu’à 280 km d’autonomie. Rien de révolutionnaire, mais suffisant pour coller aux besoins d’un usage quotidien. La recharge rapide (125 kW) permettra de faire le plein en une demi-heure : indispensable pour rester dans le coup.

Volkswagen dévoile le ID.2X à Munich

Et demain ?

Le ID.2X a toutes les cartes pour séduire : look costaud, prix agressif, et le poids d’une marque comme VW derrière. Mais le pari est risqué. Le marché européen de l’électrique est en pleine contraction, et la concurrence chinoise arrive avec des modèles équivalents parfois 20 % moins chers.

En clair, si Volkswagen tient sa promesse de tarif et évite de trop rogner sur les équipements, le ID.2X pourrait bien être le premier vrai « T-Cross électrique » que les familles attendent. Sinon, il risque de devenir un énième concept séduisant, mais qui s’efface face aux BYD, MG ou Leapmotor déjà prêts à inonder le marché.