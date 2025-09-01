Honda Civic 2026 : toutes les évolutions et les tarifs

Honda Civic 2026

La Honda Civic se refait une beauté. Pour son millésime 2026, la compacte hybride de Honda ne bouleverse rien, mais affine tout. Extérieur retouché, intérieur peaufiné, palette de couleurs élargie et surtout une facture allégée : voilà la recette d’un restylage à la japonaise, discret mais efficace.

Des évolutions centrées sur le style

Onze générations, ça forge une réputation. Depuis son lancement en 2022, cette Civic hybride a trouvé son public en mariant sobriété et dynamisme, avec un bloc e:HEV de 184 ch qui reste inchangé. Pas de quête de surenchère mécanique ici : Honda préfère capitaliser sur un équilibre éprouvé entre consommation contenue, fiabilité et agrément de conduite. Là où certains constructeurs multiplient les variantes électrifiées, la marque reste fidèle à son hybride maison.

Esthétiquement, les retouches se remarquent sans crier gare. Les calandres ont été redessinées, les boucliers gagnent en muscle, et la version Advance adopte des inserts noir brillant qui accentuent la silhouette. Exit les antibrouillards avant, remplacés par des LED plus performantes. Le geste est symbolique : moins de pièces visibles, plus de fluidité. Les jantes bicolores de 18 pouces, grises ou noires selon la finition, musclent le profil. Et puis il y a ce nouveau Bleu Okinawa, qui remplace l’ancien Cristallin Premium et apporte une touche de fraîcheur bienvenue.

Quels changements à l’intérieur ?

À bord, Honda a soigné les détails. Nouveaux montants et ciel de toit noirs, inserts chromés mats, éclairage d’ambiance sur Advance, volant chauffant sur Sport : de petites attentions qui donnent le ton. Le numérique prend plus de place avec un combiné 10,2 pouces à la définition revue, et la version Executive hérite d’un chargeur à induction intégré, un gadget devenu presque incontournable. Bref, rien de révolutionnaire mais une montée en gamme subtile.

La sécurité reste une carte maîtresse. Le pack Honda SENSING équipe toutes les finitions, avec caméras et capteurs de dernière génération capables de repérer aussi bien les cyclistes que les piétons, de jour comme de nuit. Les versions hautes récupèrent en plus une atténuation automatique des rétroviseurs, preuve que la Civic vise toujours un public exigeant en matière de confort et de sérénité.

La gamme et les prix

Là où Honda frappe fort, c’est sur les tarifs. Chaque finition baisse de 850 € tout en gagnant des équipements. Mieux encore, la quasi-totalité des teintes métallisées et nacrées – autrefois facturées 650 € – deviennent gratuites. Seule la peinture rouge cristallin premium reste en option, pour 200 €. Dans un contexte où les prix catalogue ne cessent de grimper chez la concurrence, voir une compacte baisser son ticket d’entrée relève presque de la provocation. Mais souvenons-nous aussi que les prix avaient bien augmenté depuis le lancement du modèle.

La nouvelle Civic e:HEV sera disponible en Europe dès septembre 2025. Une compacte qui, sans faire de bruit, rappelle que le bon sens a toujours sa place sur le marché.

CIVIC e:HEV

2.0 i-MMD Executive 184ch, 37 720,00 €

2.0 i-MMD Sport 184ch, 39 020,00 €

2.0 i-MMD Advance 184ch, 42 420,00 €

