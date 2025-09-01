Leapmotor B10 : la Chine veut séduire l’Europe avec un SUV électrique à moins de 30 000 €

Le constructeur chinois Leapmotor lance une nouvelle offensive en Europe avec un SUV compact, le B10, affiché dès 29 900 €. Sa présentation officielle aura lieu le 8 septembre au salon IAA Mobility de Munich, mais les ambitions sont claires : faire de l’Europe le terrain de jeu prioritaire d’une expansion mondiale.

Un SUV qui coche toutes les cases… sur le papier

Le B10 se présente comme un SUV compact électrique reposant sur la plateforme maison LEAP 3.5, censée garantir une autonomie généreuse et une électronique de pointe. Leapmotor parle de « qualité mondiale », mais ne donne pour l’instant que des mots-clés : intelligence, efficience, plaisir de conduite. En clair, l’arsenal marketing habituel.

À ce stade, il manque encore les données techniques fines : puissance des moteurs, capacité exacte de la batterie, ou cycles d’homologation européens. Mais l’argument massue est ailleurs : le prix. Sous les 30 000 €, le B10 se positionne directement face aux Hyundai Kona Electric ou Peugeot e-2008, et autres Renault 4 E-TECH.

Leapmotor B10 : la Chine veut séduire l’Europe avec un SUV électrique à moins de 30 000 €

Une conquête mondiale bien orchestrée

Leapmotor ne cache pas ses ambitions. Le B10 sera lancé dans plus de 30 pays d’ici fin 2025, avec déjà un réseau international de 700 points de vente et de service. Au-delà de l’Europe, le SUV ira séduire le Moyen-Orient, l’Afrique, l’Amérique du Sud et l’Asie-Pacifique. Une stratégie d’implantation éclair qui rappelle celle de MG, dont le retour européen fut fulgurant grâce à un mélange de prix bas et d’une communication rassurante sur la qualité.

Munich, symbole d’un pied de nez

Présenter ce modèle à Munich n’est pas anodin. Le salon IAA est historiquement la vitrine de l’industrie allemande. Y voir débarquer une start-up chinoise avec un SUV électrique low-cost, c’est presque une provocation. Les constructeurs européens, englués dans leurs gammes premium et leurs marges menacées, devront réagir vite. Quand Leapmotor promet un SUV technologique à prix serré, Volkswagen peine encore à annoncer une citadine électrique sous les 25 000 €.

Le Leapmotor B10 vise le marché européen

Le vrai défi : convaincre au-delà du prix

Mais attention : vendre une voiture en Europe ne se limite pas à afficher un tarif alléchant. Les acheteurs attendent un réseau solide, une fiabilité démontrée et une valeur de revente correcte. C’est précisément là que les marques chinoises jouent leur crédibilité. MG a déjà franchi une partie du cap, BYD commence à rassurer, et Leapmotor devra prouver que son discours sur la « qualité mondiale » ne reste pas qu’une promesse de PowerPoint.

D’autant plus que la concurrence interne s’annonce rude : entre le futur Volkswagen « ID.2 X », le Citroën ë-C3 Aircross et les offensives venues de Corée, le consommateur européen n’aura jamais eu autant d’options sous la barre des 30 000 €.

Conclusion

Le Leapmotor B10 est peut-être l’un des modèles les plus stratégiques du moment. Avec son prix agressif, son look de SUV compact et ses promesses d’intelligence embarquée, il a de quoi secouer un marché européen encore en quête de modèles électriques accessibles. Mais il devra convaincre que la qualité, le service et la durabilité suivront. Sinon, il risque de n’être qu’une énième tentative chinoise à courte durée de vie.