Volvo XC90 Black Edition : le chic scandinave en costume sombre

Volvo XC90 Black Edition

Chez Volvo, la sobriété est un art. Mais quand le constructeur suédois choisit d’assombrir ses lignes, il le fait avec un raffinement qui n’a rien à voir avec l’ostentation tapageuse de certaines finitions “Black Pack” que l’on retrouve chez la concurrence allemande. Le nouveau XC90 Black Edition s’inscrit dans cette philosophie : une élégance discrète, relevée d’un soupçon de sportivité.

La famille Black Edition

Après le XC60, le XC40 et les versions électriques EX40 et EC40, c’est donc le grand SUV familial qui adopte cette déclinaison. Les amateurs de noir laqué retrouveront une calandre et des logos assombris, un badge arrière inédit et des jantes qui parachèvent cette allure plus affirmée. L’habitacle, lui, décline deux ambiances : cuir Nappa anthracite ou cuir Nappa ventilé, toujours avec ce ciel de toit sombre qui confère à bord une atmosphère feutrée. Plus surprenant, la palette s’élargit enfin : à côté du Noir Onyx traditionnel, trois nouvelles teintes — Blanc Cristal, Bleu Denim et Gris Brume — permettent de sortir du “full black” tout en conservant la signature esthétique de cette édition spéciale.

Le timing n’a rien d’anodin. En 2024, le XC90 a bénéficié d’une mise à jour importante, modernisant son offre technologique et son design. Résultat : ce Black Edition ne fait pas qu’ajouter une touche cosmétique, il vient coiffer une gamme déjà mature et mieux armée face à ses rivaux. On pense évidemment aux BMW X5 ou Audi Q7, qui proposent eux aussi des finitions assombries (Shadow Line ou Black Edition) mais souvent dans une veine plus agressive. Volvo, fidèle à son ADN scandinave, préfère jouer la carte du raffinement intemporel plutôt que celle du SUV “bad boy”.

Volvo XC90 Black Edition

PHEV sinon rien

Sous le capot, pas de révolution : le XC90 reste fidèle à sa mécanique hybride rechargeable, symbole de la transition que Volvo veut proposer à ses clients avant le passage au tout électrique. Avec une autonomie électrique correcte pour le quotidien et un confort royal sur long trajet, le grand SUV reste une alternative intéressante pour ceux qui ne se sentent pas encore prêts à basculer vers un EX90 100 % électrique. Cette stratégie du “pont technologique” est d’ailleurs assumée par la marque : l’hybride rechargeable doit permettre de fidéliser les clients actuels tout en préparant doucement le terrain pour l’électrique intégral.

On notera enfin que Volvo réfléchit déjà à étendre la gamme Black Edition à l’EX30, son petit SUV électrique. Une manière de créer un fil rouge stylistique dans toute la famille et de répondre à une clientèle friande de personnalisation haut de gamme.

Alors, simple effet de style ou vraie valeur ajoutée ? Disons que le XC90 Black Edition ne bouleverse pas la donne technique, mais il illustre parfaitement la stratégie Volvo : proposer du premium qui évite le bling-bling, tout en surfant sur un positionnement design très cohérent. Les clients en quête de distinction discrète devraient apprécier.

