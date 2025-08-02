Leapmotor T03 à 139 €/mois : une offre pour concurrencer le leasing social

Leapmotor T03

Dans un marché auto aussi frileux qu’un siège chauffant en panne, Leapmotor vient de dégainer une offre qui ne laisse pas de place au doute : une voiture électrique à 139 euros par mois, sans apport, sans dossier social à remplir, sans condition de revenu. Pas demain, pas « sous réserve de… », mais dès aujourd’hui. Concrètement, on peut signer le contrat le 1er août, et repartir en T03 avant même que les autres constructeurs aient fini de relire les critères du leasing social. Ceux qui sont éligibles en revanche, feraient aussi bien d’attendre quelques semaines.

Un loyer mensuel abordable sans leasing social

Ce coup d’éclat n’est pas juste un coup marketing. C’est un doigt tendu vers l’immobilisme ambiant. Alors que les aides publiques se resserrent et que le leasing social de l’État n’ouvrira ses portes qu’en octobre (et uniquement à une frange restreinte de la population), Leapmotor fait dans le brut, le clair, le net. 139 € par mois, sans filtre. Pour une citadine électrique bien équipée, vendue comme « propre, accessible et disponible ».

Mais que vaut réellement cette Leapmotor T03, au-delà du prix choc ? Pour qui s’intéresse à la voiture sans dépenser une fortune, la T03 n’est pas une inconnue. Sur le segment A 100 % électrique, elle grimpe vite. En 2025, elle s’est hissée parmi les citadines les plus immatriculées en France, juste derrière les modèles historiques européens. Son gabarit réduit, ses cinq portes, son look pas ridicule et surtout son contenu technologique lui ont permis de s’inviter là où on ne l’attendait pas.

Leapmotor T03

Un équipement très correct

À bord, c’est loin d’être l’ascétisme des premières voitures chinoises. Clim’ auto, régulateur de vitesse, écran tactile, caméra de recul, toit vitré : pas besoin de cocher d’options. L’autonomie annoncée grimpe jusqu’à 265 km en cycle WLTP (et 290 km lors du test Eco Best Challenge), ce qui place la T03 dans la fourchette haute du segment. Suffisant pour les trajets du quotidien, les missions boulot-dodo ou les galères de stationnement urbain.

Alors bien sûr, on n’ira pas grimper les Alpes ou charger toute la belle-famille dedans. C’est une puce urbaine, pas un break familial. Mais en tant que deuxième voiture ou pour les conducteurs qui veulent basculer dans l’électrique sans basculer leur budget, elle tombe à pic. Et ce sans l’interminable refrain des conditions d’éligibilité, des plafonds de revenus, ou des justificatifs administratifs façon parcours du combattant.

Leapmotor T03

Déjà 126 points de vente en France

L’autre bonne nouvelle ? L’offre est disponible partout en France, dans les 126 points de vente de Leapmotor. Autrement dit, l’accès à la voiture électrique ne dépend plus de la géographie, du compte en banque, ni d’un algorithme obscur chez Bercy.

Cependant la Citroën ë-C3 par exemple, sera proposée sans apport en leasing social dès 95 euros par mois. Ceux qui répondent aux conditions financières ont donc tout intérêt à attendre quelques semaines de plus…

Leapmotor T03