Que propose le Citroën C5 Aircross de base à 34990 euros ?

Citroën C5 Aircross You

La deuxième génération du Citroën C5 Aircross est arrivée au configurateur. Alors que la marque Citroën est repositionnée en Entry au sein de Stellantis, nous avons voulu savoir si le premier prix de cette nouveauté valait le détour, à 34990 euros. Est-ce une meilleure affaire que le Peugeot 3008 hybride ?

Une motorisation hybride de 145 ch

Sans surprise, le Citroën C5 Aircross hybride reprend la même motorisation MHEV que de nombreux modèles de Stellantis, y compris le Peugeot 3008. Avec 145 ch, ce SUV familial atteint les 200 km/h en vitesse de pointe, et réalise le 400 m départ arrêté en 11,2 s. La consommation mixte homologuée est raisonnable, à 5,4 L. En revanche les émissions de CO2 ne sont pas aussi basses que celles d’un Austral E-TECH : avec 121 g sur la finition You, il y aura donc un malus écologique pour une immatriculation en France, d’un montant de 230 euros. Un chiffre très raisonnable, mais qui augmentera au 1er janvier 2026…

En comparaison, le Peugeot 3008 Hybrid 145 ch est vendu à partir de 40200 euros, soit plus de 5000 euros de plus ! Est-ce que la différence se situe au niveau de l’équipement ?

L’équipement de série de la finition You est-il suffisant ?

Extérieurement, la finition You du nouveau Citroën C5 Aircross ne semble pas dépouillée. La peinture métallisée rouge rubis est offerte, est très valorisante. La présentation comprend les feux arrière LED Citroën Light Wings, les projecteurs avant LED, les jantes alliage 18″ Carbon, les Color Clips Pure black, l’antenne requin, ou encore les rétroviseurs noirs. Il faut bien avouer sur ces images de configurateur que l’ensemble est plutôt convaincant.

Pour 3000 euros de plus, la finition Plus ajoutera les vitres arrière surteintées, le pack design avec des éléments décoratifs chrome satin et noir brillant sur les boucliers, et des jantes alliage 19″.

A l’intérieur, la dotation de la version You est également très complète : Climatisation automatique bizone, combiné numérique 10″, Suspension Citroën Advanced Comfort, démarrage mains libres, régulateur de vitesse adaptatif, écran tactile vertical 13″, Apple CarplayTM et Android Auto ® sans fil, Connect One avec abonnement 10 ans.

La sellerie sera en tissu, et il ne sera pas possible d’ajouter beaucoup d’options…en dehors de la peinture métallisée, il ne reste que l’attelage et le kit de gonflage.

Face au Peugeot 3008

Si la présentation du 3008 Allure bénéficie à l’extérieur de jantes alliage 19″, et à l’intérieur d’un ciel de pavillon noir, les différences ne sont pas très marquées. Il avance tout de même quelques arguments, comme le rétroviseur intérieur électrochrome, ou l’accès et démarrage mains libres. Des éléments présent sur le C5 Aircross Plus, facturé 2000 euros de moins que le 3008.

Nettement moins que le premier prix du 3008, le Citroën C5 Aircross You impose donc de faire l’impasse sur quelques équipements. Si vraiment cela vous chiffonne, la version Plus corrige ces lacunes, tout en restant moins chère que le 3008 Allure. Le placement tarifaire du nouveau Citroën C5 Aircross You est donc plutôt convaincant, et devrait permettre à ce nouveau modèle de se faire une belle place sur le marché.

Face à un Dacia Bigster, le C5 Aircross s’affiche plus cher. Le Bigster Extreme Hybrid 155 ch est facturé 32000 euros, avec certains équipements en plus comme le toit ouvrant panoramique. Mais n’oublions pas que les prix Dacia ne donnent pas droit à des remises, contrairement à Citroën.

Saluons au passage la performance du C5 Aircross sortant, qui est parvenu à se maintenir en 2025 dans le top 20 des ventes.

