J-2 : le nouveau Toyota RAV4 arrive, et se dévoile presque

J-2 : le nouveau Toyota RAV4 arrive

Le Toyota RAV4 s’apprête à tourner une nouvelle page de son histoire. Attendu officiellement le 21 mai, le SUV compact préféré des familles et des flottes d’entreprises s’apprête à accueillir sa sixième génération. Et même si Toyota garde encore une partie de ses cartes en main, les premiers visuels et éléments confirmés permettent déjà de se faire une bonne idée de ce qui nous attend.

Un design modernisé, mais fidèle à l’esprit RAV4

Les premières images officielles publiées en amont de la présentation montrent un RAV4 qui reste fidèle à ses lignes robustes, mais qui adopte les codes esthétiques récents de Toyota. Le regard change, avec une signature lumineuse en forme de C, déjà vue sur certains modèles récents comme le CH-R+ ou le bZ4X 2025. À l’arrière, les feux s’intègrent désormais dans une bande noire brillante, avec plusieurs segments à LED verticaux.

Autre détail marquant : les passages de roue restent très marqués, dans un esprit “baroudeur” assumé. Deux variantes semblent au programme, comme c’est déjà le cas aujourd’hui : une version plus sportive, avec un large becquet arrière, et une finition davantage typée tout-terrain, reconnaissable à ses pneus à crampons.

Un intérieur revu de fond en comble

Le constructeur a également diffusé des images de l’habitacle il y a quelques jours. Le tableau de bord se modernise avec une planche de bord massive et épurée, un instrumentation numérique sans casquette, et un nouvel écran central façon tablette, désormais dépourvu de molettes physiques. Toyota opère ici un virage plus “high-tech”, inspiré de ses modèles électriques. On note également l’apparition d’un sélecteur de vitesses miniaturisé, probablement pour libérer de l’espace sur la console centrale.

La montée en gamme, déjà amorcée sur les dernières générations, semble se confirmer avec une présentation plus technologique et un design plus soigné. Il faudra toutefois vérifier si les matériaux et les équipements suivent cette ambition, notamment face à des rivaux toujours plus agressifs sur le rapport qualité/prix.

L’arrière est largement dévoilé pour sa signature lumineuse inédite

Hybride, rechargeable, et bientôt électrique ?

Côté technique, rien d’officiel pour l’instant, Toyota préférant garder la surprise pour la présentation.

Fait marquant : plusieurs médias évoquent également l’arrivée d’une version 100 % électrique, une grande première pour le RAV4. Une hypothèse logique dans le contexte actuel de transition énergétique, d’autant plus que Toyota dispose déjà d’une base technique adaptée avec son SUV bZ4X.

Nous saurons très rapidement ce que nous réserve le Toyota RAV4, un modèle mondial qui est aussi un best-seller : rendez-vous le 21 mai !