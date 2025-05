L’Opel Mokka s’annonce en GSE, avec une puissance très élevée !

Opel Mokka GS Line 2023

A une époque pas si lointaine, Opel proposait des versions sportives de ces modèles emblématiques, de la Corsa à l’Insignia en passant par l’Astra. Ces Opel étaient alors siglées OPC, et offraient une petite dose d’adrénaline à leurs conducteurs. Mais depuis l’ère Tavares et Stellantis, Opel a du revoir ses ambitions à la baisse et ce genre de modèles a déserté le catalogue. Mais la marque au blitz annonce sa revanche, avec de nouvelles voitures siglées GSE. L’Astra hybride rechargeable siglée GSE n’avait pas vraiment convaincu, mais heureusement le prochain véhicule s’annonce plus sympathique.

Un Mokka GSE de 240…ou 280 ch !

Le label sportif GSE vient de passer la seconde avec un teaser vidéo diffusé sur Youtube, dans lequel on peut très clairement identifier un Opel Mokka. Les images ne montrent en revanche pas le look spécifique de cette nouvelle version, dommage.

Dans la banque d’organes de Stellantis, on retrouve désormais des moteurs électriques compacts qui peuvent développer jusqu’à 280 ch, comme sur les Lancia Ypsilon HF ou Abarth 600e. Voilà qui nous donne donc une idée du contenu de ce futur modèle. Celui-ci restera donc une traction avant, et devrait s’équiper d’un différentiel à glissement limité pour améliorer la motricité.

On peut s’étonner qu’Opel n’ait pas choisi la Corsa pour cette déclinaison GSE, mais l’un n’empêche pas l’autre. Peut-être aussi que Stellantis préfère laisser la priorité sur ce segment à la Peugeot e-208 GTI, qui doit être présentée au moment des 24H du Mans le mois prochain.

De nouvelles sportives électriques

Stellantis proposera donc bientôt toute une série de modèles sportifs électriques, que ce soit chez Abarth, Lancia, et bientôt Peugeot et Opel. Les automobilistes pourront ainsi profiter de modèles au look sympathique, avec de bonnes performances, sans avoir à subir de malus écologique. La recette fonctionne en tout cas plutôt bien pour Alpine, avec des ventes élevées pour la nouvelle A290. On peut donc souhaiter la même réussite à Opel pour son Mokka GSE…