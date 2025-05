La Fiat 500 hybride chasse les Maserati de Mirafiori

Maserati GranTurismo

Maserati annonce une réorganisation de sa production. Alors que Fiat prépare l’arrivée des 500 hybrides à Mirafiori, l’usine italienne a subi de nombreuses périodes de chômage depuis 2024. Stellantis a donc décidé de transférer la production des Maserati qui étaient basées sur le même site. Les GranTurismo et GranCabrio seront désormais assemblées à Modène. Il s’agit du site historique de la Viale Ciro Menotti, qui signe un retour aux sources pour Maserati. De quoi libérer de l’espace pour produire les 100.000 Fiat 500 visées par Stellantis, tout en rationnalisant les coûts pour Maserati.

Retour aux sources

D’ici la fin 2025, Maserati va donc transférer les lignes d’assemblage de ses coupés et cabriolet à Modène. Une usine historique, qui ne concerne cependant que l’assemblage final. Mirafiori conservera l’emboutissage et la peinture de ces deux sportives.

Comme pour de nombreux constructeurs historiques, les ventes 2024 ont été particulièrement chaotiques pour Maserati. La marque italienne a enregistré une chute de sa production de 57,5 % par rapport à 2023. La production est tombée à 11300 voitures, avec un déficit opérationnel de 260 millions d’euros.

Il faut dire que la marque Maserati a entamé un dangereux virage vers l’électrique, avec le lancement de sportives électriques qui ne rencontrent pas le succès escompté. Pire, les Ghibli, Levante et Quattroporte ont déserté le catalogue sans être remplacées.

La gamme ne comprend donc plus que trois modèles, les GranTurismo et GranCabrio, le SUV Grecale, et la supercar MC20.

Stellantis cherche des solutions

Avant même que Stellantis ne trouve un remplaçant à l’ancien CEO, Carlos Tavares, le groupe a mandaté le cabinet de conseil McKinsey & Company pour trouver une solution à cette crise. Même la revente de la marque n’est donc pas à exclure dans un futur proche.

Maserati rationnalise donc la production de ses voitures, et a du stopper le développement de certains modèles, comme la MC20 électrique.

La gamme désormais trop réduite ne devrait pas aider la marque à relancer ses ventes en 2025. Sans véritable plan de relance, Maserati semble vouée à la revente, ou à la disparition. Les fans de la marque au trident peuvent s’inquiéter, la situation est critique.