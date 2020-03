Les Volkswagen Golf 8 GTI, GTD et GTE

Volkswagen Golf 8 GTI

A peine arrivée en concessions, la nouvelle Volkswagen Golf voit arriver les versions hautes qui vont coiffer la gamme, que ce soit en essence, diesel, ainsi qu’en hybride. Pour la Golf GTI, il s’agit d’une longue saga débutée avec la toute première Golf. C’est donc incontestablement la star de ce trio, même si le volume des ventes ne sera pas nécessairement en accord…

Esthétiquement la Golf 8 GTI semble s’inspirer de la concurrence, et notamment de la Renault Mégane R.S pour son éclairage de jour. Elle reçoit ainsi 5 éléments lumineux à led en option, en projecteurs additionnels. Le bouclier avec large prise d’air et grille alvéolée est commun avec les versions GTD et GTE.

A l’intérieur, la sellerie sport avec motif écossais et surpiqûres rouge est évidemment de la partie. Une sellerie cuir optionnelle peut aussi permettre de se dispenser du fameux motif, pour ceux qui ne seraient pas preneurs.

Sous le capot, la Golf GTI évolue peu. Elle reprend le 4 cylindres 2.0 TSI de la génération précédente, avec une puissance contenue à 245 ch. Cela la place en retrait de la concurrence, mais laisse de la place pour une future Golf R de plus de 300 ch…

Mais on pourrait également voir arriver par la suite des GTI bien plus puissantes, pour les fans de ce blason et ceux qui sont adeptes d’une grosse puissance délivrée sur le seul train avant. ( la Golf R est livrée de série avec la transmission intégrale )

Cette Golf GTI 2020 sera livrée de série avec une boîte mécanique à 6 rapports, mais sera également proposée en option avec une boîte DSG à 7 rapports.

De son côté la GOLF GTD est donc reconduite, malgré le désamour croissant pour le diesel. Volkswagen a beau miser sur l’électrification, la marque ne renonce pas pour autant au diesel. Il aurait pourtant été logique de supprimer le GTD pour valoriser exclusivement les GTI et GTE….

Esthétiquement la Golf GTD se reconnaîtra de l’arrière avec sa double sortie d’échappement placée à gauche, alors que la GTI reçoit une sortie de chaque côté du bouclier arrière. Son 2.0 TDI développe désormais 200 ch pour un couple de 400 Nm.

La version hybride Golf GTE se contente d’un petit bloc 1.4 TSI de 150 ch, mais complète avec un moteur électrique de 150 ch. En puissance cumulée, la marque annonce 245 ch, le niveau de la Golf GTI. Elle se distingue aussi par son autonomie électrique de 60 km, et par sa vitesse de 130 km/h en tout électrique. L’actuelle Golf GTE encore en vente doit se contenter d’une puissance de 204 ch et d’une autonomie de 45-50 km.

Extérieurement, la nouvelle Golf GTE se dispense de sorties d’échappement visibles, et reçoit des touches bleues de décoration dans l’habitacle et dans la calandre quand la GTI a du rouge et la GTD du gris.

Les prix des nouvelles Golf GTI, GTD et GTE n’ont pas encore été officialisés.

