Les Mercedes GLA et CLA passent à l’hybridation rechargeable

Mercedes-Benz GLA & CLA 250 e; Kraftstoffverbrauch kombiniert: 1,8-1,5 l/100 km, Stromverbrauch kombiniert: 16,1-15,1 kWh/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 42-35 g/km Mercedes-Benz GLA & CLA 250 e; Combined fuel consumption: 1.8-1.5 l/100 km, combined electrical consumption: 16.1-15.1 kWh/100 km, combined CO2 emissions: 42-35 g/km

L’électrification se poursuit chez Mercedes avec de nouvelles versions hybrides plus abordables : les nouveaux GLA, CLA et CLA Shooting Brake hybrides rechargeables. Le constructeur allemand a baptisé sa technologie EQ Power. Ce système combine un moteur essence 4 cylindres 1.3 L de 160 ch à un moteur électrique de 75 kW, soit 102 ch. Les GLA 250 e, CLA 250 e Coupé et Shooting Brake disposent ainsi d’une puissance cumulée de 218 ch, pour un couple de 450 Nm. Dans tous les cas, la transmission est assurée par une boîte à double embrayage 8G-DCT.

En matière de performances, le nouveau GLA 250 e hybride rechargeable accélère de 0 à 100 km/h en 7,1 s et peut atteindre 220 km/h. En mode électrique, il sera possible de grimper jusqu’à un bon 140 km/h.

Le moteur essence est démarré par le moteur électrique : une première pour Mercedes. Cela signifie la suppression du démarreur 12V !

Pour la partie batterie, Mercedes a fait appel à sa filiale Daimler Deutsche Accumotive. La batterie de 15,6 kW pèse 150 kg, et utilise un refroidissement par eau. L’autonomie est annoncée en cycle NEDC entre 71 et 79 km. Une borne de recharge de 24 kW permet de recharger la batterie de 10 à 80 % en à peine 25 minutes. Sur une borne de 7,4 kW, il faut compter 1H45 pour passer de 10 à 100 % de chargement.

Les batteries sont placées sous les banquettes arrière des Mercedes compactes, afin de préserver le volume des coffres au maximum. Les ingénieurs ont même déplacé le réservoir de carburant au niveau du train arrière.

Mercedes ouvre les commandes au printemps, pour des livraisons qui débuteront quelques semaines plus tard, sans plus de précisions. Il nous manque également les tarifs, qui seront logiquement dévoilés dans les prochaines semaines.

