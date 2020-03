Nouvelle Audi A3 Sportback : toutes les infos

Audi lève le voile sur un modèle particulièrement important pour le marché européen : la nouvelle A3 Sportback. Présentée quelques mois après la nouvelle Golf 8, cette cousine allemande en reprend la base technique mais dispose de sa propre personnalité. A commencer par un style plus expressif, avec une face avant qui se démarque nettement de l’actuelle A3. Les nouveaux blocs optiques peuvent faire penser à des chaussures à talon…ils disposent en haut de gamme de la technologie Matrix LED. Très large, la calandre Singleframe se distingue par sa grille en alvéoles. Les flancs concaves de cette nouvelle compacte lui donnent un style plus travaillé et moins sage que la génération apparue en 2012.

Alors que la carrosserie 3 portes et le cabriolet ne seront pas reconduits, les acheteurs auront tout de même droit à une A3 berline trois volumes. Une version pas particulièrement prisée dans l’hexagone.

Dans l’habitacle, la nouvelle Audi A3 change radicalement avec un aménagement moderne et parfaitement dans l’air du temps. L’écran est désormais tactile, ce qui entraîne la disparition du système de commande rotatif MMI et MMI Touch.

Pas de grosse révolution au niveau mécanique pour la nouvelle A3

L’actuelle Audi A3 avait déjà bénéficié d’une plate-forme moderne, et d’un très vaste panel de motorisations allant du 3 cylindres au 5 cylindres de la sportive RS3. Sans oublier la version hybride rechargeable A3 e-tron ! La nouvelle venue ne va donc pas tout bouleverser, en reprenant les très bonnes bases de l’actuelle. La nouveauté sera l’arrivée de versions à hybridation légère, qui ne seront pas immédiatement proposées dans la gamme. Le lancement comprendra les 1.5 TSI 150, et les 2.0 TDI de 116 et 150 ch. Viendront ensuite le 1.0 TSI de 110 ch en hybridation légère, complété du 1.5 TFSI également MHEV. Ce dispositif permet de rouler moteur coupé pendant 40 s, ce qui permet d’économiser 0,4 L/100 km.

La transmission intégrale Quattro arrivera également un peu plus tard. Audi n’oubliera pas de proposer son A3 hybride rechargeable, cette fois en deux niveaux de puissance. Le programme comprend certainement une version sportive S3 ainsi qu’une RS3 Sportback, mais aucune info n’a encore été communiqué à ce sujet.

Les prix de la nouvelle Audi A3 Sportback

Les prix de la nouvelle Audi A3 Sportback débuteront à 29200 euros pour un moteur essence 35 TFSI ou 30 TDI. Il s’agit du 1.4 TFSI de 150 ch et du 1.6 TDI de 116 ch. La troisième proposition de moteur est la version 35 TDI. Dans l’immédiat, aucune possibilité de commander un petit 3 cylindres essence ou une version hybride, il faudra donc patienter.

Si la gamme ne comprend que 3 moteurs pour le lancement, 4 finitions sont prévues : A3, Design, Business Line, S Line et Design Luxe. Les prix s’échelonnent jusqu’à 42750 euros pour une A3 Sportback Design Luxe 35 TDI S Tronic.

Nouvelle Audi A3 Sportback

Nouvelle Audi A3 Sportback

Nouvelle Audi A3 Sportback

Nouvelle Audi A3 Sportback

Nouvelle Audi A3 Sportback

Nouvelle Audi A3 Sportback