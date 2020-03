Faut-il acheter des pneus pas cher ?

Pour chaque automobiliste, l’entretien d’une voiture est souvent trop coûteux. Les prix des différentes opérations de réparation ne cessent de progresser d’année en année. Quand il s’agit de remplacer des pièces d’usure, on peut légitimement se poser la question de chercher des pièces moins chères. Mais qu’en est-il pour les pneumatiques ? Faut-il recourir à des pneus pas chers ?

Le pneumatique, enjeu de sécurité

Pour tester régulièrement des pneumatiques en collaboration avec les manufacturiers et ce sur tous types de terrains, nous sommes convaincus de l’importance de cet élément pour la sécurité. Rappelons que le pneumatique est le seul élément qui permet à votre voiture d’adhérer à la route. Sans une bonne adhérence, non seulement vous pouvez perdre en motricité, mais vous devenez surtout un danger. Pour vous, et pour les autres !

Car la tenue de route de votre voiture dépend de la qualité de ces pneus, ainsi que les distances de freinage. Ce n’est donc pas une question de privilégier une marque contre du low-cost : il s’agit d’un choix de sécurité. Maintenant, l’idée est de parvenir au meilleur compromis entre sécurité et économies. Le compromis est justement au coeur de la conception d’un pneumatique. Chez les manufacturiers, il est impossible de tout concilier et d’avoir à la fois le pneu le meilleur en tenue de route, le plus sobre en consommation, le plus silencieux, meilleur sur route mouillée et avec la meilleure longévité…Certains de ces critères sont incompatibles pour les technologies et types de gomme utilisés. C’est donc le meilleur des compromis qui doit l’emporter lors de la conception d’un nouveau pneu !

Pneumatiques pas cher : les marques premier prix

Que ce soit dans un centre auto ou sur internet, les pneus les moins chers sont forcément des “sous-marques”. Ce n’est pas péjoratif, car il existe un nombre limité de manufacturiers. Michelin par exemple, dispose dans son groupe de Kleber et BF Goodrich. Mais aussi de deux marques moins connues : Kormoran d’origine polonaise, et Riken qui nous vient du Japon. Autres exemples chez Goodyear Dunlop avec les marques moins connues que sont Fulda, Sava, et Debica. Nos confrères de l’Argus avaient comparé plusieurs pneus low-cost, avec une mise en évidence d’un manque d’homogénéité de nombreux modèles. Et si l’étiquettage européen imposé donne des indications sur le niveau de bruit, la consommation ou encore le niveau d’adhérence sur un sol mouillé. Il manque cependant de nombreuses mesures qui seraient intéressantes, comme les distances de freinage sur sol sec et mouillé, ou encore la longévité. Il est plus subjectif de parler du ressenti au volant, mais c’est un point capital de pouvoir sentir le placement de ses roues, notamment pour une manoeuvre d’urgence.

Des pneumatiques de grands manufacturiers à des prix cassés

Vous l’aurez compris, pour bénéficier d’un pneumatique avec de vraies qualités routières, nous vous recommanderons davantage de choisir des pneus de grandes marques. Ceux des grands manufacturiers sont les plus évolués et les plus sécurisants, avec des gammes de prix différentes selon le type de véhicule et aussi d’utilisation. Sur internet, il est très facile de pouvoir commander des pneumatiques de grandes marques à d’excellents tarifs. Alors oui, c’est évidemment toujours trop cher. Mais le montant des économies réalisées peut se monter à plusieurs dizaines d’euros par pneumatique. En plus de la marque et des notes données par l’étiquettage, vous pourrez aussi faciliter votre choix en consultant les avis des utilisateurs.

Et enfin terminons avec une petite astuces : les pneus aussi peuvent être soldés ! En les achetant pendant les périodes de soldes, vous pourrez réaliser de grosses économies.