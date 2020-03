Série spéciale : Volkswagen United

Volkswagen United, la série spéciale 2020

A l’occasion du Championnat d’Europe de football 2020, Volkswagen relance sa série spéciale United. Toute la gamme est concernée ou presque, sont exclus les Tiguan et Touareg, ainsi que la nouvelle Golf 8 qui arrive tout juste en concessions. Mais cela nous fait tout de même 8 modèles Volkswagen United : la up! , la Polo, le T-Cross, le T-Roc, la Golf 7 SW, la Golf Sportsvan, ainsi que les Touran et Sharan.

Dans tous les cas, cette série se base sur la finition Lounge. Comme vous pouvez le voir avec les tarifs plus bas, le montant de l’avantage client annoncé varié très fortement, de 845 euros sur la up! United à 7380 euros sur le Sharan United.

– up! 2.0 à partir de 15 055€ (avantage client de 845€)

– Polo à partir de 18 790€ (avantage client de 1 415€)

– T-Cross à partir de 22 740€ (avantage client de 910€)

– T-Roc à partir de 26 760€ (avantage client de 1 595€)

– Golf 7 SW à partir de 28 300€ (avantage client de 1 050€)

– Golf Sportsvan à partir de 28 780€ (avantage client de 1 100€)

– Touran à partir de 31 760€ (avantage client de 1 210€)

– Sharan à partir de 41 860€ (avantage client de 7 380€)

Le programme de cette nouvelle série spéciale comprend une peinture métallisée bleu atlantique ( en option ), un badge United sur les montants de portes, des jantes en alliage Dublin, ou encore une projection du nom du modèle sous les rétroviseurs ( selon les modèles ). Mais c’est surtout la connectivité qui est mise en avant avec de nombreuses fonctions : rechargement du smartphone à induction, commande vocale, App Connect et compteurs digitaux Active Info Display.

Volkswagen complète cette offre commerciale avec une garantie constructeur étendue à 3 ans ou 30,000 km.

Dans la pratique, la Polo United est affichée à partir de 18790 euros, soit 500 euros de plus que la finition Lounge. Les prix débutent avec le moteur TSI de 80 ch, et grimpent jusqu’à 24340 euros pour la motorisation 1.6 TDI 95 ch avec boîte DSG 7.