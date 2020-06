Le nouvel Opel Mokka 2021 en photos !

Opel Mokka 2020

La nouvelle génération de l’Opel Mokka fait une entrée fracassante sur scène, dans une année 2020 particulièrement tourmentée. Et la bonne nouvelle, c’est que les designers ont eu visiblement carte blanche pour entamer une nouvelle ère. En reprenant la plate-forme des DS 3 Crossback et Peugeot 2008 II, le Mokka de deuxième génération remplace un produit 100 % General Motors. La rupture entre les deux générations d’Opel Mokka est donc profonde, et les changements sont nombreux. Le gabarit est plus citadin, avec seulement 4,15 m de longueur ! Ce gabarit risque donc de lui faire directement marcher sur les plate-bandes de l’Opel Crossland X !

Les designers ont baptisé la nouvelle face avant « Opel Vizor ». On la retrouvera sur tous les modèles Opel des années 2020. Elle intègre les projecteurs dotés de la technologie matricielle IntelliLux LED® anti-éblouissement.

De grandes roues, des angles vifs, une carrosserie bi-ton : le nouveau Mokka ne manque pas de caractère. Et comme le style est l’un des premiers critères de choix dans cette catégorie, voilà qui devrait donner le sourire aux concessionnaires et aux commerciaux de la marque au blitz.

A l’intérieur, la planche de bord met en avant deux grands écrans de 10 et 12 pouces avec un aménagement nommé « Pure Panel ».

Un Opel Mokka avant tout électrique

Pour le lancement, Opel nous présente une seule motorisation 100 % électrique : le Mokka-e. La motorisation est partagée avec plusieurs modèles PSA, dont la Peugeot e-208 GT. Il s’agit d’un moteur électrique de 136 ch, et 260 Nm de couple. L’autonomie est annoncée à 322 km en cycle WLTP, en utilisant le mode de conduite ECO. En se pluggant sur une borne de recharge de 100 kW, la batterie peut retrouver 80 % de son autonomie en seulement 30 min. Le Mokka-e pourra également être rechargé via une wallbox ou une simple prise domestique. Opel précise également que les batteries seront garanties pendant 8 années.

D’autres motorisations thermiques essence et diesel devraient compléter l’offre, avec les 3 cylindres Puretech de 110 et 130 ch.

Les commandes du nouveau Mokka débutent à la fin de cet été, mais les premières livraisons n’interviendront pas avant 2021.

Opel Mokka 2020

Opel Mokka 2020

Opel Mokka 2020

Opel Mokka 2020

Opel Mokka 2020

Opel Mokka 2020

Opel Mokka 2020