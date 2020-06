Restyling pour la Renault Talisman 2020

Renault Talisman

C’est l’heure du facelift pour la Renault Talisman, que ce soit en berline et en break. Lancée en 2016, la Renault Talisman a pris le relais de la Laguna avec un succès relativement limité. Cette catégorie a été en déclin avec l’avènement des SUV, et la clientèle plébiscite les modèles allemands. Voilà qui a conduit Citroën à ne pas renouveler sa C5 ( pour l’instant ). Renault pourrait d’ailleurs très bien ne pas donner de suite à sa Talisman !

Mais en attendant, la Talisman demeure d’actualité avec sa nouvelle gamme qui comporte quatre motorisations. Sur quatre, trois sont en diesel ! Il est clair que l’essentiel des ventes sera fait par des flottes d’entreprises, des VTC ou des loueurs. BluedCi 150 BVM, BluedCi 160 EDC et BluedCi 200 devraient faire le gros des ventes. Les particuliers amateurs d’essence ont une seule proposition au catalogue avec le TCe 160 EDC7. Les prix de la Renault Talisman 2020 débutent désormais à 33400 euros en diesel, et à 35100 euros en essence. Il n’y a plus que trois niveaux de finitions : Zen, Intens et Initiale Paris.

Et revenons maintenant sur les changements apportés qui sont très subtils. Les designers se sont contentés de revoir la signature lumineuse avant et arrière, et l’habillage de la calandre. Les projecteurs peuvent bénéficier d’une technologie type Matrix LED en version Initiale Paris. Dans l’habitacle, la Talisman 2020 s’offre la recharge smartphone par induction, le système de navigation et multimédia Easy Link, le rétroviseur central sans cadre et le combiné d’instrumentation de 10,2 pouces.

Ce discret restyling est donc un peu limité pour affronter la Peugeot 508, qui dispose elle d’une version hybride rechargeable plébiscitée par les sociétés.

