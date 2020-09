Audi Q5 Sportback : le troisième CUV

Audi Q5 Sportback

Audi décline son SUV familial Q5 en SUV coupé, chez Audi on parle de CUV. Et il s’agit du troisième larron ainsi dénommé après les e-tron Sportback et Q3 Sportback.

Même s’il s’agit d’une nouveauté, ce nouveau Q5 Sportback nous semble déjà très familier avec un air de déjà vu. A l’avant on retrouve une très large calandre Singleframe, avec des blocs optiques effilés façon A4 : il s’agit tout simplement de la même face avant que celle du Q5 restylé présenté il y a quelques mois. De profil, si les portes avant son identiques à un Q5 classique, les différences interviennent dès les portes arrière avec un pavillon qui descend légèrement, effet visuel renforcé par un vitrage latéral qui plonge jusqu’à une custode triangulaire et bien différente de celle du Q5.

A l’arrière, le hayon enveloppe les feux qui sont liés par un épais bandeau chromé. Ces feux bénéficient de la technologie OLED numérique. Trois diodes électroluminescentes organiques avec 6 segments chacune permettent de réaliser de la personnalisation de signature lumineuse. Lors de leur commande, les clients auront le choix entre 3 signatures lumineuses arrière différentes ! Un détail sympathique.

Avec 4,69 m de long, ce Q5 Sportback mesure tout juste 7 mm de plus que le Q5.

Au lancement, Audi proposera son Q5 Sportback avec un quatre cylindres 2.0 TDI de 204 ch qui permet de remorquer jusqu’à 2,4 tonnes. Cette motorisation s’associe au Quattro Ultra, à la boîte S Tronic 7 et à la micro-hybridation. Un deuxième niveau de puissance du 2.0 TDI sera proposé, complété par un V6 3.0 TDI. En essence, ce sont deux versions du 2.0 TFSI qui officieront. Le constructeur d’Ingolstadt a également prévu deux versions hybrides rechargeables, parfaitement dans l’air du temps.

Ce nouvel Audi Q5 Sportback viendra concurrencer le Mercedes GLC Coupé, dont le volume de ventes n’est pas négligeable, ainsi que le BMW X4. Produit dans l’usine Audi de Mexico, le Q5 Sportback arrivera mi-2021, les prix ne sont pas encore connus à ce jour.

