BMW M3 Competition et M4 Competition : la relève

BMW M3 Competition

BMW présente les nouvelles M3 Competition berline et M4 Competition coupé, dans la lignée des précédentes sportives d’une lignée de M3 débutée il y a 35 ans. Ces deux modèles partagent le même moteur : un 6 cylindres en ligne M TwinPower Turbo qui délivre 510 ch et jusqu’à 650 Nm de couple. Ce moteur est associé à une boîte de vitesses M à huit rapports de dernière génération avec fonction Drivelogic et trois programmes d’étagement. Pour la transmission, les ingénieurs bavarois ont opté pour un système M xDrive relié au différentiel actif M Sport, avec réglage de la répartition du couple moteur privilégiant le train arrière. Si la puissance passe aux quatre roues en temps normal, le conducteur peut aussi opter pour le mode 2WD qui fait des M3 et M4 Competition des propulsions, avec DSC désactivé. En somme, le meilleur des deux mondes !

Si de série la nouvelle M3 est dotée de Freins M composite, en option les acheteurs peuvent sélectionner des freins M carbone-céramique.

Esthétiquement le virage est important pour la nouvelle M3 berline, qui reprend les grandes lamelles verticales de la Série 4 coupé. Voilà qui la distingue visuellement de toute la gamme Série 3 classique ! A l’arrière, le diffuseur avec quatre sortie d’échappement donne immédiatement le ton. Le bouclier avant est spécifique avec de larges prises d’air, sur le capot un double bossage participe également au rendu sportif. La nouvelle M3 Compétition se pare également d’un becquet en carbone, de rétroviseurs au design M, et de jantes forgées M en 19″ à l’avant et en 20″ à l’arrière.

Le coupé M4 Compétition reprend à son compte la même recette, avec un profil de coupé en plus.

Mais ce n’est pas terminé, puisque BMW prépare également une variante break. Cette BMW M3 Competition Touring sera une première pour la marque.

Le prix de la nouvelle M3 Competition est de 102000 euros, et celui de la M4 Competition de 104500 euros.

BMW M3 Competition et M4 Competition

Planche de bors de la nouvelle M3 Competition

BMW M4 Competition Coupé

Sièges de la BMW M4 Competition Coupé

