Ford Puma ST : sportif 3 cylindres

Ford Puma ST

Ford Performance nous propose son tout premier SUV : le Puma ST. Un SUV urbain avec 200 ch sous le capot et aucune hybridation, avouez que c’est un concept assez peu courant !

Ce Puma ST reprend la mécanique étonnante de la Fiesta ST, un petit 3 cylindres entièrement en aluminium 1.5l EcoBoost de 200 ch. Malgré son architecture, ce petit moteur dispose d’un couple généreux de 320 Nm disponible entre 2500 et 3500 tr/min. Et malgré sa puissance et son gabarit, le Ford Puma ST est homologué à 134 g pour une consommation mixte de 6,0 L. Son secret ? Un moteur 3 cylindres qui peut désactiver un cylindre en 14 millisecondes pour réduire la consommation. Et tout cela sans boîte double embrayage, puisque seule la transmission manuelle à 6 rapports est proposée. Ford annonce un temps de 6,7 s pour le 0 à 100 km/h, et une vitesse de pointe de 220 km/h.

Les ingénieurs Ford Performance n’ont pas oublié la partie châssis, avec une inspiration venue de la Fiesta ST. Suspensions spécifiques, différentiel à glissement limité ( en option dans le pack Performance ), pneumatiques Michelin Pilot Sport 4S, direction revue, freinage optimisé, barres anti-roulis plus conséquentes : ce Puma ST devrait présenter un comportement routier affûté.

Ford Puma ST

Pour l’ambiance sonore, un échappement actif a été sélectionné, avec un niveau sonore toutefois plus réduit de 1 dB par rapport à celui de la Fiesta ST. Le conducteur pourra également paramétrer le mode de conduite, qui va de Eco au mode Circuit. L’ESP peut favoriser un mode de glissement large, et même se déconnecter. Un mode Launch Control devrait aussi séduire les adeptes des départs arrêtés.

Extérieurement le Ford Puma ST se démarque ici par sa teinte exclusive Vert Mean. Mais 7 autres teintes de caisses sont proposées : Gris Matter, Noir Agate, Bleu Island, Rouge Fantastic, Blanc Glacier, Rouge Racing, et Gris Magnetic. La présentation peut également compter sur un déflecteur Ford Performance dans le pare-choc avant, un aileron arrière, un diffuseur dans le bouclier arrière, et des sigles ST. Les jantes 19″ participent également au rendu général, tout comme les étriers de frein rouges !

Ce nouveau Ford Puma ST sera disponible dès le mois de novembre 2020, le prix n’a pas encore été communiqué.

Ford Puma ST

Ford Puma ST

Ford Puma ST

Ford Puma ST

Ford Puma ST