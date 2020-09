Volkswagen ID.4 : toutes les infos

Volkswagen ID.4

Volkswagen présente le deuxième modèle de sa gamme ID électrique : l’ID.4. Basée sur la plateforme MEB dédiée aux voitures électriques du groupe, l’ID.4 se présente sous la forme d’un SUV compact de 4,58 m de long. Son design est dans l’esprit de l’ID.3, avec des surfaces épurées et une carrosserie bi-ton. Il se distingue malgré son gabarit par un coefficient de trainée très réduit de 0,28. La version haut de gamme dispose des blocs optiques IQ.Light LED, pour un éclairage contrôlé intelligemment, mais aussi un éclairage d’accueil du conducteur.

L’ID.4 dispose d’un moteur électrique de 150 kW ( soit 204 ch), qui lui permettent d’atteindre 160 km/h en vitesse de pointe et de passer de 0 à 100 km/h en 8,5 s. Sa batterie est commune avec la compacte Volkswagen ID.3, avec une capacité de 77 kW qui lui permet d’afficher 520 km d’autonomie en cycle WLTP. C’est donc 30 km de moins que sa petite soeur ID.3, du fait d’un poids supérieur ( inconnu à ce jour ).

Dans l’immédiat un seul niveau de puissance est annoncé, mais l’ID.4 devrait rapidement être proposé avec deux moteurs électriques et transmission intégrale.

Dans l’habitacle, la planche de bord est épurée et dispose d’un écran généreux avec une diagonale de 12 pouces. Les commandes vocales « Hello ID » devraient faciliter la vie à bord. Affichage tête haute à réalité augmentée, systèmes d’assistance IQ Drive, services en ligne We connect star online, toutes les technologies dernier cri sont au programme.

Volkswagen n’a pas oublié l’usage familial avec une capacité de coffre allant de 543 à 1575 litres.

Le SUV ID.4 sera commercialisé en Europe, mais également en Chine et plus tard aux Etats-Unis. Les prix du Volkswagen ID.4 ne sont pas encore annoncés, mais devraient être supérieurs à ceux de son cousin, le Skoda Enyaq.

