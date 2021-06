Les prix du nouveau BMW X3 2021

Le BMW X3 est restylé pour 2021

Le nouveau BMW X3 2021 est disponible à la commande, avec de nombreuses nouveautés et une gamme remaniée.

Vu de face, le nouveau X3 se reconnaitra par sa nouvelle calandre d’un seul cadre, avec une ligne noire de séparation qui intègre l’iCam ( si l’option est cochée ! ). Le bouclier est remodelé avec des formes latérales géométriques, et les projecteurs se refont également une beauté au passage. Les naseaux restent donc bien plus réduits en dimensions que sur certains modèles comme la Série 4. A l’arrière, là encore le bouclier est revu avec un design qui fait écho à la face avant. Les feux arrière se démarquent nettement des actuels avec un nouvel éclairage diurne très réussi. Dix teintes seront proposées au catalogue, dont deux nouvelles : Skyscraper Grey métallisé dès la fin d’année, et M Brooklyn Grey métallisé exclusivement sur la finition M Sport.

Dans l’habitacle, les modifications sont similaires à celles du X4 restylé : nouvel écran tactile de 10,25 pouces de série ( 12,3 pouces en option ), et une nouvelle console centrale reprise à la Série 4. Dès l’entrée de gamme, la climatisation trois zones sera désormais de série.

Le plus écolo des BMW X3 2021 demeure la version X3 xDrive30e hybride rechargeable. Une seule offre essence standard sera proposée sur notre marché : le X3 xDrive 20i avec hybridation légère. Elle est complétée par la version M40i, qui ne devrait pas être très diffusée chez nous.

En revanche en diesel, le choix reste multiple avec les 18d 20d et 30d, sans oublier le M40d au sommet de la gamme !

Voici le détail des prix de la nouvelle gamme du BMW X3 2021 :





xLine Business

Design M Sport M40i / M40d BMW X3 xDrive20i 49 650 € 51 750 € 55 650 € – BMW X3 xDrive30e 59 800 € 61 900 € 65 800 € – BMW X3 sDrive18d 49 950 € 52 050 € 55 950 € – BMW X3 xDrive20d 53 950 € 56 050 € 59 950 € – BMW X3 xDrive30d 60 650 € 62 750 € 66 650 € – BMW X3 M40i – – – 76 900 € BMW X3 M40d – – – 75 900 €

L’arrière du X3 restylé

Le profil du X3 2021

La planche de bord du X3 2021

Le BMW X3 restylé vu de face

Détail sur le feu arrière du X3 restylé