BMW i4 : la version de série !

BMW i4

La toute nouvelle BMW i4 se rapproche : voici les premières photos de la version de série qui sera lancée cette année. Après une première gamme électrique composée des BMW i3 et i8, la marque bavaroise a revu sa copie en se tournant vers les SUV avec les iX3 et iX.

Mais les SUV ne seront donc plus la seule silhouette proposée en full Electric avec l’arrivée de cette inédite i4. Il s’agit d’une déclinaison électrifiée de la Série 4 Gran Coupé. Elle s’en démarque par ses jantes au dessin spécifique, et surtout à ses inserts bleutés sur les flancs et dans la calandre.

D’autres détails n’échapperont pas aux spécialistes : les poignées de portes plus aérodynamiques et redessinées, ou encore l’extracteur spécifique. L’ensemble est nettement plus séduisant que l’ancienne i3 !

Plusieurs niveaux de puissance seront proposés. La plus puissante des BMW i4 disposera de 530 ch et pourra passer de 0 à 100 km/h en 4 s ! De quoi mériter un blason M. Cette version sera bien une BMW i4 M Performance. Bien plus que de simples accélérations, cette sportive devrait garantir une tenue de route précise, une conduite dynamique en courbe, un confort équilibré et une excellente présentation. Les ingénieurs ont travaillé sur la limitation du patinage des roues, mais aussi sur la réduction des mouvements de châssis au moment du départ. Avec un seul objectif : donner la sensation d’être installé dans une catapulte ! Un concept qui devrait séduire les passagers…

En autonomie, là encore selon les versions plusieurs niveaux seront proposés. La i4 qui pourra aller le plus loin entre deux charges sera capable d’abattre jusqu’à 590 km en cycle WLTP. Du très haut niveau !

Cette nouvelle BMW i4 sera produite en Allemagne, dans l’usine de Munich. Les prix de l’i4 n’ont pas encore été communiqués.

La nouvelle i4 de face avec ses gros naseaux soulignés de bleu

L’arrière de la nouvelle i4

La nouvelle i4 vue de profil

Sous cet angle, on remarque l’extracteur spécifique