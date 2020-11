BMW iX : nouveau fer de lance électrique

BMW iX

L’étude BMW Vision iNEXT n’était pas un simple concept car : voici le futur BMW iX de série. Futur, car il n’arrivera que fin 2021, en espérant que la COVID19 ne génère pas de retards…

Ce nouveau BMW iX est présenté comme le premier élément d’une nouvelle ère pour la marque, et ce dans tous les domaines. A commencer par le design, avec un design net et minimaliste, à la fois épuré et précis. La calandre proéminente et verticale est obstruée, et constitue à elle seule un élément de langage indispensable pour identifier la marque de ce nouveau SAV ( pour Sport Activity Vehicule ).

L’habitacle est lui aussi en évolution, avec un salon conçu pour cinq personnes. Les portières sans encadrement évoquent celles d’un coupé, et se distinguent d’un SUV familial. Le BMW iX s’offre des sièges spécifiques et design, avec appuie-tête intégré. Le toit panoramique devrait être particulièrement grand, et la console centrale est conçue comme un meuble de qualité. Sur ces photos en tout cas, l’habitacle de l’iX semble effectivement très accueillant.

Le BMW iX dispose de la cinquième génération de la technologie BMW eDrive. Avec ses deux moteurs disposant d’une puissance de 370 kW soit plus de 500 ch, l’iX pourra passer de 0 à 100 km/h en moins de 5 secondes. Les ingénieurs BMW se sont aussi attelés à réduire la consommation d’énergie, afin de proposer une autonomie digne de ce nom. La batterie haute tension permettra d’afficher une autonomie de 600 km ( en cycle WLTP ), le plus haut niveau proposé actuellement dans l’industrie auto.

En charge rapide, il suffira de 10 minutes pour regagner 120 km d’autonomie. Pour recharger de 10 à 80 %, il suffira de 40 minutes.

« BMW Group s’efforce de se réinventer constamment. C’est un élément central de notre stratégie d’entreprise » déclare Oliver Zipse, Président du Conseil d’administration de BMW AG. « La BMW iX exprime cette approche de façon extrêmement aboutie. »

Cette nouvelle offre viendra concurrencer les Audi e-tron et Mercedes EQC, avec l’avantage d’être le dernier arrivé et le plus à jour technologiquement.

