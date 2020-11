Le nouvel Audi SQ5 TDI en détails

Audi SQ5 TDI

Après le restyling de l’Audi Q5 de seconde génération, voici la nouvelle version de sa version sportive SQ5 TDI. Son généreux V6 TDI d’une cylindrée de 3 L développe pas moins de 341 ch, pour un couple titanesque de 700 Nm disponibles de 1750 à 3250 tr/min. Cela lui permet de passer de 0 à 100 km/h en tout juste 5,1 s et d’atteindre sans peine les 250 km/h.

Ce moteur est couplé à une boîte automatique à 8 rapports, et passe sa puissance sur les 4 roues du SQ5 grâce à la transmission intégrale Quattro.

La nouveauté majeure de ce nouveau SQ5 2021 est l’intégration d’un système d’hybridation légère MHEV. Il comprend une batterie lithium-ion, un démarreur d’alternateur à courroie, et un convertisseur de tension 48/12V. En déccélération, ce système peut récupérer jusqu’à 8 kW de puissance. Le SQ5 peut ainsi rouler pendant près de 40 secondes moteur éteint.

Audi annonce une consommation en baisse de 0,7 L. En plus de ces nouveautés, un compresseur électrique EPC qui intervient à très bas régime avant l’activation du turbo. C’est grâce à lui que le couple est désormais disponible à si bas régime.

Esthétiquement cet Audi SQ5 restylé se démarque par sa calandre octogonale Singleframe pourvue d’une grille en nid d’abeilles. Les projecteurs Full LED sont de série, mais il faut passer par les options pour bénéficier des projecteurs Matrix LED avec clignotants dynamiques et feux de route automatiques. Ici le pack de finition noire crée un contraste sympathique avec la peinture blanche, qui fait partie des 9 teintes proposées. A l’arrière, on remarque le retour des doubles sorties rondes de part et d’autre du diffuseur, comme sur le premier SQ5.

Fabriqué au Mexique sur la chaîne des autres Q5, dans l’usine San José Chiapa, le SQ5 est annoncé à un prix de 79600 euros hors options. Il faudra donc ajouter d’indispensables options, et aussi un méchant malus écologique en raison d’émissions de CO2 de 185 g soit 7462 euros pour la France. Premières livraisons prévues au premier trimestre 2021.

