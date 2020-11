des Peugeot 5008 pour la police et la gendarmerie

Peugeot annonce fièrement avoir conquis les forces de l’ordre avec son Peugeot 5008. Le grand SUV familial est présenté sous les deux livrées pour la Gendarmerie et la Police nationale. Le ministère de l’intérieur a commandé un total de 1263 Peugeot 5008, fabriqués en France dans les usines de Sochaux et Rennes. La transformation aura elle lieu sur le site PSA de Poissy pour les doter des rampes lumineuses de toit, des éléments lumineux dans la calandre, mais aussi des sérigraphies spécifiques et des équipements électroniques nécessaires.

En plus de cette commande, le Peugeot 5008 est ainsi référencé jusqu’en novembre 2022 sur le lot des grands SUV pour le marché du Ministère de l’intérieur.

Pas de diesel sous le capot : l’ensemble des 5008 sera doté du moteur essence Puretech de 130 ch. La finition retenue est le 5008 Active Business, la version d’entrée de gamme réservée aux professionnels. Et pas de 7 places pour les forces de l’ordre, étant donné que l’usage professionnel est peu compatible avec des 6ème et 7ème places dévolues de par leur format à des enfants….

Au niveau des coloris, le 5008 des gendarmes sera Bleu Célèbes et Bleu Bourrasque, quand celui des policiers sera gris artense.

Peugeot a déjà commencé les livraisons de ces véhicules, qui seront tous livrés avant la fin de l’année. Ceci explique qu’il s’agit de 5008 phase 1, alors que le Peugeot 5008 restylé arrivera dans les concessions au début de l’année 2021.

Le Peugeot 5008 de Gendarmerie

Peugeot 5008 de Gendarmerie

Peugeot 5008 de Gendarmerie

Peugeot 5008 de Gendarmerie

Peugeot 5008 de Gendarmerie

Peugeot 5008 de la Police nationale

Peugeot 5008 de la Police nationale

Peugeot 5008 de la Police nationale

Peugeot 5008 de la Police nationale