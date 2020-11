Audi SQ5 Sportback : l’alternative

Audi SQ5 Sportback

Il était logique qu’Audi décline son fameux SQ5 en carrosserie Sportback. Le nouveau SUV Coupé de la marque peut ainsi bénéficier d’une version sportive et appréciée qui fonctionne très bien commercialement depuis la première génération de l’Audi Q5.

Ce nouveau et inédit SQ5 Sportback partage donc la même motorisation que le nouveau Audi SQ5, à savoir un V6 3.0 TDI qui développe 341 ch et un couple de 700 Nm. Les performances sont également identiques, avec 5,1 secondes pour passer de 0 à 100 km/h, et une vitesse de pointe de 250 km/h.

Pour entrer dans le détails, le V6 TDI en question échange ses pistons en aluminium contre des pistons en acier forgé. Ce changement de matériau permet de réduire les pertes de chaleur.

Mais c’est aussi le système d’hybridation légère qui plaira aux clients, avec une batterie lithium-ion qui permet de rouler 40 secondes moteur éteint. Connecté au réseau 48V, un compresseur électrique accélère la montée en pression du turbo ce qui réduit le temps de réponse et favorise la disponibilité du couple à bas régime. Cette motorisation hybride MHEV devrait donc être parfaitement adaptée à un SUV forcément un peu lourd sur la balance !

Malgré l’association du diesel et de l’hybridation, ce SQ5 Sportback souffrira de rejets de CO2 de 215 g, qui le feront pâtir en France d’un énorme montant de malus !

Esthétiquement cette variante badgée S se distingue par son pack carrosserie S Line, une grille de calandre non pas munie de doubles barrettes mais d’une grille au dessin spécifique, des coques de rétroviseurs en aluminium, et bien entendu les fameuses quatre sorties d’échappement rondes. Audi France a fait le choix d’une dotation complète avec de série les projecteurs Matrix LED. A l’arrière, les feux à technologie OLED permettent de choisir la signature lumineuse de sa voiture ( uniquement lors de la commande ).

La gamme semble donc complète pour le nouvel Audi Q5 Sportback, qui arrivera sur le marché dans la première partie de l’année 2021.

