La Fiat 600 hybride arrive avec un prix compétitif

Fiat 600 1.2 Hybrid 100ch DCT6

Arrivée au catalogue dans un premier temps exclusivement en électrique, la nouvelle Fiat 600 était également prévue en motorisations thermiques. Et pas de moteur classique essence ou diesel, puisque c’est une motorisation hybride qui est proposée sous le capot de ce crossover du segment B. Bon point : les tarifs sont attractifs avec un premier prix sous la barre des 25000 euros.

Un prix canon de 24900 euros

En hybride, la Fiat 600 s’en remet à la plus petite motorisation proposée dans le groupe Stellantis : le 1.2 HYBRID 100CH DCT6. Il s’agit du petit 3 cylindres d’origine PSA, retravaillé pour affronter les normes Euro 7. Couplé à une boite à double embrayage qui comprend un petit moteur électrique de 21 kW, ce moteur peut alors être désactivé sur quelques centaines de mètres pour un roulage 100 % électrique. Le moteur essence sera donc coupé à moins de 30 km/h quand la batterie a suffisamment de ressources, mais aussi sur route et sur autoroute à vitesse stabilisée, et notamment dans….les descentes !

L’objectif est tout de même atteint : faire descendre la consommation et les émissions polluantes. Avec des rejets estimés à 110 g, ce crossover devrait donc être dispensé de malus écologique en France en 2024.

Avec seulement 100 ch, les performances restent modestes : il faut 10,9 s pour passer de 0 à 100 km/h. Mais ceux qui veulent plus de pep’s devront seulement patienter un peu plus, puisque la même motorisation en 136 ch est également prévue d’ici l’été.

Le prix est cependant une bonne surprise, puisqu’il est fixé à 24900 euros pour l’entrée de gamme « 600 ». A titre de comparaison, la Peugeot 208 de base équipée de la même motorisation est affichée à 23350 euros en prix catalogue. Le supplément pour accéder à un petit SUV Fiat de 4,17 m de long reste donc très raisonnable.

A ce tarif, l’équipement n’est évidemment pas complet puisque la climatisation est par exemple manuelle. Des packs facturés 1500 euros permettent d’agrémenter le quotidien. A 1500 euros, le pack style comprend les jantes 17″, les Projecteurs antibrouillard à LED avec fonction de virage, le Logo 600 chromé, la Sellerie premium tissu et soft touch, les Liseuses LED, la Lumière d’ambiance intérieur, les rétroviseurs noirs, la Planche de bord couleur spécifique, les Poignées de portes intérieures chromées….

Autre pack plutôt axé sur les fonctionnalités, le pack confort à 1500 euros qui comprend : caméra de recul, climatisation automatique, radars de stationnement 360°, ouverture et démarrage sans clé, détecteur d’angle mort, Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, Plancher de coffre modulable.

Et sinon il faudra passer sur un Fiat 600 La Prima, à 29900 euros prix catalogue et à 28900 euros pour une commande en ligne.

Les livraisons de cette nouvelle motorisation débuteront en juin prochain.