Restyling pour la Hyundai Ioniq 5 : voici ce qui change

Hyundai Ioniq 5

La Hyundai Ioniq 5 passe par la case restyling, pour une mise à jour qui est essentiellement technique comme nous allons le voir. Cette rivale de la Tesla Model Y est ainsi annoncée avec une autonomie en hausse, avec une nouvelle batterie haute capacité.

Des changements essentiellement techniques

La principale info à retenir pour la Hyundai Ioniq 5 2024 est sans aucun doute le changement de batterie pour un modèle de plus grande capacité. Exit la batterie de 77 kWh, qui est remplacée par une nouvelle unité de 84 kWh. Son autonomie va donc progresser, mais aucun chiffre n’est encore annoncé, l’homologation n’étant pas encore faite.

Extérieurement, les changements de style restent mesurés : la physionomie atypique de ce modèle coréen n’est pas remise en cause. Les designers ont toutefois redessiné les boucliers avant et arrière, ce qui entraine une hausse de 20 mm de la longueur totale ( 4 655 mm désormais ). Les autres changements esthétiques concernent l’arrivée de nouvelles jantes aérodynamiques, et l’adoption d’un becquet arrière allongé de 50 mm, là aussi pour améliorer les performances aérodynamiques. Un tel effort permet de grapiller sur la consommation, et donc d’afficher une autonomie meilleure.

Ceux qui veulent un look plus sportif pourront aussi passer commande de la finition N Line, inédite, qui la rapprochera en style de la Ioniq 5 N avec des jantes 20″, des boucliers spécifiques et des jupes latérales adaptées.

A l’intérieur, les changements concernent le volant redessiné, et l’arrivée d’un nouveau système d’info-divertissement « connected car Navigation Cockpit » avec mises à jour OTA.

D’autres changements ne seront pas visibles mais appréciables, comme une meilleure rigidité, une insonorisation retravaillée, et une résistance supérieure en cas de choc latéral.

Les prix de la Ioniq 5 2024 vont-ils baisser ?

Mais l’un des gros problèmes que nous avons soulevé lors de notre essai Hyundai Ioniq 5, c’est le rapport prix-prestations, et notamment face à Tesla. Un problème qui sera à nouveau soulevé face à des rivaux européens qui arrivent sur le marché cette année, comme les Scénic E-TECH et Peugeot e-3008. Hyundai pourrait être contraint de revoir ses tarifs à la baisse pour rendre son modèle plus compétitif. La guerre des prix qui a lieu depuis le début de l’année devrait profiter aux automobilistes, avec des offres plus alléchantes que par le passé.

Hyundai Ioniq 5 2024

Hyundai Ioniq 5 2024

Hyundai Ioniq 5 2024

Hyundai Ioniq 5 2024