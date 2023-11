Le GLA est devenu la Mercedes la plus vendue en France

Mercedes GLA

La seconde génération du Mercedes GLA est parvenue à se faire une place au soleil sur le marché français. Le SUV compact est ainsi parvenu à détrôner la Classe A, et de place aussi devant un autre best-seller étoilé, le GLC !

Le Mercedes GLA 2 fait un carton plein

Pour sa deuxième génération, le Mercedes GLA a revu sa copie avec un nouveau gabarit, qui lui permette davantage de venir concurrencer les BMW X1 et Audi Q3.

Et la nouvelle mouture est visiblement au goût de la clientèle française : en 2023, le GLA est devenu de loin la Mercedes la plus vendue. Sur les 10 premiers mois de l’année, Mercedes a ainsi immatriculé 8698 exemplaires, loin devant les 6340 GLC et 6156 Classe A. Classé 42 ème meilleure vente, le GLA est tout juste derrière le X1, qui est 41 ème. Avec 4774 exemplaires en carrosserie Sportback et 3572 exemplaires en carrosserie standard, l’Audi Q3 se situe en troisième place.

Les prix du Mercedes GLA débutent à 44149 euros pour une version essence 180 Progressive Line. Ce SUV est proposé en essence, en diesel, mais aussi en hybride rechargeable avec le GLA 250 e. Les versions sportives répondent aussi à l’appel avec les GLA 35 4MATIC et 45 S 4MATIC+, qui dépassent tous les deux les 200 g de rejets de CO2. De quoi largement freiner leurs ventes en 2024…

Mercedes a aussi décliné son GLA en version 100 % électrique, sous l’appellation EQA. Mais pour l’heure l’EQA n’est pas encore dans le top 100 : ce sont donc les ventes thermiques qui parviennent à faire le succès de ce GLA. Restylé cette année, ce modèle est parvenu à faire mieux que la Classe A, qui souffre d’un déclin des ventes des berlines compactes.

Son prix de base n’est finalement pas si cher que ça face à ses rivaux, y compris des modèles généralistes qui se rapprochent désormais des 40000 euros pour les entrées de gamme. A équipement et motorisation égale, le GLA sera toutefois nettement plus cher. Mais la revente devrait être facile, et la décote assez limitée.

Mercedes GLA