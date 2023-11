La Volkswagen Golf R aura elle aussi droit à un restyling dès 2024

Volkswagen Golf R

La Volkswagen Golf 8 R aura bientôt droit elle aussi à un restyling, tout comme les versions classiques. Ce restyling de la Golf 8 est attendu pour 2024, et ne devrait pas transformer la compacte allemande de façon radicale. Technologies, design, nous faisons le tour des changements au programme de ce facelift de mi-carrière.

Un design revisité pour la Golf R 8.5

Ces images de prototypes de la Golf 8 R nous montrent les évolutions de cette sportive, qui va recevoir elle aussi de nouveaux projecteurs à l’avant. Prise en photos lors de ses tests sur la boucle nord du fameux Nürburgring, la sportive Volkswagen révèle quelques unes de ses nouveautés esthétiques.

La face avant concentrera l’essentiel des modifications, avec des projecteurs à LED affinés qui présentent un dessin plus anguleux. Sur cette version, la calandre est dotée du bandeau lumineux à LED qui fait la liaison entre les blocs optiques. En partie basse, le bouclier spécifique aux versions R présente une entrée d’air très large, et un habillage noir laqué qui contraste parfaitement avec la teinte claire de la carrosserie. Toutefois ici les deux éléments blancs qui suggèrent un insert couleur carrosserie qui vient mordre en diagonale en direction de la prise d’air centrale semblent factices. Mais à peu de choses près, nous avons bien le design de la Golf 8 R 2024 !

Celle-ci sera à nouveau déclinée en deux carrosseries, cinq portes et break. Ici les jantes alliage 19″ sont déjà connues, mais l’aileron arrière semble plus imposant. Enfin à l’arrière les feux seront sans doute retouchés, ce qui n’est pas le cas sur ces prototypes.

Volkswagen Golf R

Plus de puissance sous le capot ?

Avec une puissance de 320 ch et un couple de 400 Nm, l’actuelle Golf R est plus puissante qu’une Audi S3. La puissance a même été portée au début de l’été à 333 ch sous le capot de la Golf 8 R 333 Limited Edition.

Rien n’interdit Volkswagen de faire progresser le niveau de puissance, qui sera distribué aux quatre roues via la transmission intégrale 4MOTION. Une constante pour la Golf R, qui se démarque ainsi des Golf GTI exclusivement deux roues motrices.

A l’intérieur, la Golf R profitera en tout cas de plusieurs évolutions, avec l’arrivée de nouvelles technologies. Elle pourrait ainsi accueillir en option un écran géant de 15″ de diamètre, comme sur le dernier Tiguan. Les concepteurs en auront aussi profiter pour revoir l’ergonomie, et notamment celles des touches tactiles qui n’ont pas convaincu la plupart des utilisateurs. La navigation simplifiée et la mise à jour over the air devraient faire partie de l’évolution du système d’info-divertissement.

Pour l’instant, la date de présentation n’est pas encore connue, mais au vu du très faible camouflage de ces exemplaires, il est probable qu’on s’en rapproche à grands pas…

Volkswagen Golf R

Volkswagen Golf R

Volkswagen Golf R