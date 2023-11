Le restyling de la Volkswagen Golf 8 peut-il vraiment relancer les ventes ?

Volkswagen Golf 8

Attaquée de toutes parts, la Volkswagen Golf n’est plus au firmament de sa longue carrière entamée dans les années 70. Le développement des SUV a en effet cannibalisé les ventes de la compacte star, cy compris au sein de la gamme Volkswagen. La Golf sera bientôt restylée : les images de ce prototype surpris en essai nous en apprennent un peu sur les modifications possibles. Et ce n’est visiblement pas la révolution !

Quels changements esthétiques pour la Golf 2024 ?

Cette Golf restylée surprise en tests ne masque que très partiellement les modifications apportées à son design. Autant dire que seuls les initiés du modèle devraient parvenir à faire la différence entre le modèle 2024 et le modèle 2023 !

La principale modification concerne l’arrivée d’un nouveau bouclier redessiné, avec un style qui n’est pas sans nous rappeler le restyling de la compacte électrique ID.3. Il s’agit ici du bouclier standard, et non du bouclier plus sportif réservé aux versions R Line, mais aussi GTI, GTE…

Pas de changement pour la calandre rectiligne, avec sa ligne à led qui sera présente sur les versions haut de gamme. Du côté des projecteurs, ils semblent très proches de ceux de la Golf actuelle, mais en y regardant de plus près ils semblent plus fins et avec un graphisme retravaillé. La signature lumineuse devrait être inédite.

Curieusement, la partie arrière de cet exemplaire ne présente pas d’évolutions, alors qu’on peut logiquement s’attendre à minima à voir évoluer le bouclier arrière, et sans doute le graphisme des feux.

Les évolutions esthétiques semblent donc limitées, et pas vraiment à même de relancer les ventes du modèle qui sont en perte de vitesse.

La Volkswagen Golf 8 restylée est attendue pour 2024

Les autres évolutions prévues sur la Golf 8

A l’intérieur, la nouvelle Golf devrait s’attacher à revoir son ergonomie, qui a été critiquée notamment pour les touches tactiles du volant.

Sous le capot, il est probable de voir arriver les dernières motorisations hybrides rechargeables proposées sur le nouveau Tiguan, en 204 ch et 272 ch, contre 204 ch et 245 ch sur l’actuelle Golf. Le quatre cylindres de ces nouvelles motorisations est un 1.5 TSI de 150 ch, prévu pour une conformité avec les normes Euro 7.

Volkswagen maintiendra des motorisations thermiques avec hybridation légère, qui devraient toujours débuter avec le petit 3 cylindres essence, suivi du 4 cylindres 1.5 TSI en 130 et 150 ch. Le diesel devrait lui aussi subsister, en 2.0 TDI 150 ch.

Ceux qui apprécient les déclinaisons sportives de la Golf, en GTI et R devraient être vigilants : elles devraient être reconduites, même si le niveau de malus écologique va commencer à poser problème pour des marchés comme la France…

Conclusion

Cette Golf 2024 devrait être rafraichie, mais sans que cela ne change vraiment ni son style, ni ses caractéristiques générales. Pas de quoi inverser la tendance des ventes donc, qui décline, mais c’est aussi le cas de nombreuses berlines compactes…

La Volkswagen Golf 8 restylée est attendue pour 2024

La Volkswagen Golf 8 restylée est attendue pour 2024

La Volkswagen Golf 8 restylée est attendue pour 2024