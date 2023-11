Peugeot E-Traveller 2024 : le combispace se refait une beauté

Peugeot nous présente la version restylée de son « combispace », le E-Traveller. Cette déclinaison VP du E-Expert Combi évolue-t-elle en profondeur ou est-ce juste un ravalement de façade ? Voici les détails de ce nouveau restyling.

Les changements apportés au Peugeot E-Traveller 2024

Premier changement : les longueurs disponibles. Le modèle sortant est encore proposé sur le site Peugeot avec trois longueurs : compact, standard et long. La nouvelle version est seulement annoncée avec deux gabarits différents : standard avec 4,98 m de long, et Long avec 5,33 m.

Il sera possible de la commander avec des configurations intérieures allant de 5 à 9 places.

Peugeot annonce également une version VIP avec 4 sièges seulement, richement dotée avec climatisation trizone, toits vitrés occultables, et des sièges arrière indépendants.

Le volume de chargement est très élevé : 4 900 litres avec des occupants uniquement sur la première rangée de sièges, 3000 litres avec 5 personnes à bord, et 1500 litres avec 9 personnes. De quoi permettre aux professionnels de charger des clients et leurs bagages, mais aussi à de grandes familles de partir en vacances…

Mais revenons-en aux changements, avec une face avant redessinée : celle-ci se démarque par sa nouvelle calandre, avec en son centre le nouveau logo Peugeot. Les projecteurs à LED bénéficient d’une signature lumineuse à trois griffes, avec des dimensions toutefois bien plus réduites que sur la gamme des berlines et SUV Peugeot. Le bouclier avant a également été redessiné, avec une priorité pour l’aérodynamisme afin d’améliorer l’efficience de ce van.

A l’intérieur, Peugeot propose une nouvelle planche de bord avec un combiné d’instrumentation digital et un grand écran central tactile. Même la commande de boîte de vitesse automatique e-Toggle est inédite.

Peugeot E-Traveller

Deux tailles de batterie au choix

Peugeot propose deux tailles de batteries pour son E-Traveller électrique : 50 kWh, et 75 kWh. La batterie de base offre une autonomie limitée de 224 km, mais qui pourra certainement être suffisante pour une utilisation professionnelle sur de courtes et moyennes distances. Avec la plus grande batterie, l’autonomie augmente à 350 km. C’est tout de même deux fois moins que le futur e-3008 attendu en 2024 avec jusqu’à 700 km d’autonomie ! Celui-ci pourra disposer d’une plus généreuse batterie de 98 kWh, et sa consommation sera logiquement plus contenue avec une silhouette nettement plus profilée.

La puissance est également limitée avec 100 kW, soit 136 ch pour un couple de 260 Nm. Si la vitesse de pointe est limitée à 130 km/h, Peugeot n’a pas communiqué le temps nécessaire pour passer de 0 à 100 km/h.

Cette nouvelle version du E-Traveller arrivera au printemps 2024, les nouveaux tarifs n’ont pas encore été annoncés.

Peugeot E-Traveller

Peugeot E-Traveller