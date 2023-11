Kia Sportage 30 Years : la meilleure affaire de la gamme ?

Kia Sportage 30 Years

Mine de rien, le Kia Sportage arrive sur ses 30 ans de carrière ! Même si on l’avoue, peu de monde arrivera à avoir l’image en tête du Sportage de 1993…Il n’empêche, ce SUV compact a survécu pendant trois décennies et la marque coréenne en profite pour nous concocter une série spéciale anniversaire. Voici le programme de ce Kia Sportage 30 years.

Une présentation spécifique

Pour cette série spéciale, Kia a doté le Sportage de finitions chrome foncé à l’avant, à l’arrière et sur les flancs pour les éléments de protection, avec un entourage des vitres noir brillant. La présentation comprend aussi des jantes alliage sportives de 19″ en finition noir brillant, et des vitres arrière surteintées.

La teinte Gris Céramique présentée en photos est inédite, et spécifique à cette série. Mais les clients pourront aussi opter pour d’autres teintes : Noir Basalte, Gris Eclipse, Vert Bornéo, Blanc et Blanc Sensation.

A l’intérieur, la présentation comprend une sellerie en matière synthétique et en suédine avec un coloris Vert Pin exclusif. La dotation comprend la planche de bord avec deux écrans de 12,3″, les sièges avant électriques et chauffants, le volant chauffant et l’éclairage d’ambiance, ainsi que l’ouverture mains libres.

Des prix qui restent accessibles

Bonne nouvelle sur les tarifs : cette série 30 years vient s’intercaler dans la gamme entre les niveaux de finition Active et Design. Elle se positionne donc en deuxième position sur les quatre finitions proposées ( 3 niveaux + cette série ).

Avec la motorisation hybride rechargeable de 230 ch en 4X2, le prix du Sportage 30 years est de 41990 euros, soit 2600 euros de plus que la finition Active, et 650 euros de moins que la finition Design.

A part les projecteurs Full LED, la série 30 Years présentera mieux que la finition Design : le rapport prix-équipements est donc intéressant.

Les acheteurs auront aussi la possibilité d’opter pour la même motorisation PHEV avec transmission intégrale, au prix de 43990 euros.

Kia Sportage 30 Years

Kia Sportage 30 Years

Kia Sportage 30 Years

Kia Sportage 30 Years