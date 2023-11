Le nouveau Volvo EM90 est un vrai salon sur roues

Volvo EM90

Volvo avait déjà annoncé l’arrivée d’un nouveau modèle inédit, son premier van électrique. S’inspirant du succès croissant des vans de luxe en Chine, Volvo s’engage dans ce créneau avec un modèle axé sur l’électrification et le luxe.

Un modèle Volvo cousin d’un modèle Zeekr

Le EM90, basé sur la plateforme du Zeekr 009, se distingue par son autonomie impressionnante de 720 kilomètres environ et un moteur électrique de 268 chevaux.

Cette incursion de Volvo dans le marché des minivans électriques de luxe est une réponse à la demande croissante de ce segment en Chine, où près d’un demi-million de minivans ont été vendus au cours des six premiers mois de 2023. Bien que les monospaces aient perdu en popularité en Amérique du Nord et en Europe, la tendance est inverse en Chine, notamment pour les modèles de luxe.

Le EM90 ne sera pas un engin de course mais l’agrément de conduite sera honnête, avec un moteur électrique de 268 chevaux placé sur l’essieu arrière, permettant de passer de 0 à 100 km/h en 8,3 secondes. Alimenté par une batterie de 116 kWh de CATL, le Volvo EM90 peut se recharger de 10 à 80 % en moins de 30 minutes. Volvo annonce une autonomie de 738 k) selon les normes chinoises CLTC, moins restrictives que les normes WLTP.

Bien que le EM90 soit similaire au Zeekr 009 en termes de dimensions extérieures, il arbore un design distinctif pour refléter l’identité de la marque Volvo. Sa face avant est exclusive, avec la calandre distinctive de Volvo, et des projecteurs en forme de marteau de Thor avec des éléments à LED qui rappellent le récent Volvo EX30 ( également produit en Chine ). Les dimensions de ce modèle restent imposantes avec une longueur de 5 209 mm, une largeur de 2 024 mm, une hauteur de 1 867 mm et un empattement de 3 205 mm.

Un salon avec trois rangées de sièges

À l’intérieur, le EM90 offre un habitacle luxueux avec trois rangées de sièges disposées en 2+2+2. La rangée du milieu est équipée de sièges de style capitaine confortables, avec inclinaison électrique, chauffage, ventilation et plateaux pliants. Pour le divertissement et les réunions professionnelles en déplacement, un écran de 15,6 pouces descend du toit, prenant en charge la projection d’écran mobile et diverses applications tierces.

On remarque aussi la présence d’un système Hifi Bower & Wilkins, qu’on trouve chez Volvo depuis désormais un certain nombre d’années.

Le EM90 est équipé d’une charge bidirectionnelle, permettant aux conducteurs d’utiliser la batterie du minivan comme une banque d’alimentation pour recharger d’autres véhicules électriques et appareils. Bien que Volvo n’ait pas confirmé la disponibilité de la configuration à double moteur électrique du Zeekr 009, le EM90 offre une expérience de conduite confortable et écologique.

Ciblant le marché chinois, le EM90 sera exclusivement disponible en Chine, avec des livraisons prévues dans un proche avenir. Le prix du EM90 commence à 818 000 yuans, soit environ 105 000 euros au taux de change actuel. Cette tarification positionne le EM90 comme un produit de luxe, offrant aux conducteurs chinois une option électrique premium dans le segment des minivans.

Une arrivée en Europe n’est pas prévue dans l’immédiat, mais rien n’est exclu !

