Après l’électrique et l’essence, le Jeep Avenger passe à l’hybride

Jeep Avenger e-Hybrid

Dans un premier temps commercialisé exclusivement en électrique, le Jeep Avenger est ensuite arrivé au catalogue en motorisation essence. Mais le développement de cette gamme n’est pas terminé : Jeep nous annonce désormais l’arrivée d’une nouvelle motorisation hybride. Ce Jeep Avenger e-Hybrid sera proposé dans plusieurs pays d’Europe, et sera une alternative à la version électrique qui ne peut pas forcément convenir à tout le monde.

Une technologie hybride en plein développement chez Stellantis

Avec Stellantis, les moteurs vont se retrouver sous le capot de nombreux modèles. Le groupe a lancé cette année son nouveau 3 cylindres 1.2 Puretech en version hybride, avec 136 ch sous le capot de l’actuel Peugeot 3008. La déclinaison qui concerne l’Avenger est moins véloce, avec une puissance revue à 100 ch.

Grâce à une petite batterie auto-rechargeable pendant la conduite, cette technologie hybride MHEV offre un couple supplémentaire à bas régime et une réduction significative de la consommation, estimée à 15 %. En conduite urbaine, le nouveau Avenger e-Hybrid fonctionne en mode 100 % électrique pendant plus de 50 % du temps.

Le moteur 1.2 est couplé à une boite de vitesses électrifiées e-DCT P2 à 6 rapports. Celle-ci intègre un petit moteur électrique de 21 kW produisant 55 Nm de couple. Le niveau de puissance reste modeste, avec 100 ch seulement.

Ajoutons que la motorisation essence fonctionne avec une chaine de distribution, ce qui résoudrait les soucis de fiabilité de ce 3 cylindres Puretech qui a mauvaise presse.

Outre ses performances, la Jeep Avenger e-Hybrid se distingue par des améliorations esthétiques tant à l’extérieur qu’à l’intérieur. À l’intérieur, le tableau de bord dispose en série d’un écran central de 7 pouces, offrant des informations telles que le mode de conduite, l’état du moteur et le flux d’énergie. Un écran plus généreux de 10,25 pouces sera proposé en option.

Extérieurement, la palette de coloris comprend plusieurs teintes : Snow, Volcano et Ruby, et des peintures métallisées brillantes comme Stone, Sun, Lake et Granite.

Jeep Avenger e-Hybrid

L’Avenger e-Hybrid est également équipé de palettes de changement de vitesse au volant et d’une boîte de vitesses DCT à 6 rapports en mode manuel pour un contrôle optimal de la sélection des rapports.

Jeep propose sur la gamme Avenger deux nouveaux forfaits de services connectés. Le forfait Connect ONE assure une assistance et une sécurité en cas de besoin, tandis que le forfait Connect PLUS offre une gamme étendue de services connectés axés principalement sur la navigation.

Le tarif de cette nouvelle motorisation e-Hybrid n’est pas encore connu, mais devrait être proche des 30.000 euros pour le premier niveau de finition, soit environ 3000 euros de plus que la motorisation essence 100 ch en boite manuelle, sans hybridation.