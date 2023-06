Volkswagen Golf R 333 Limited Edition : 333 ch et 333 exemplaires

Volkswagen Golf R 333 Limited Edition

Volkswagen nous présente une série limitée très collector sur sa compacte star : la Golf R 333 Limited Edition. Et le marketing a misé sur le chiffre 333 : celui-ci représente non seulement la quantité d’exemplaires ultra-limitée, mais aussi le niveau de puissance de cette sportive !

Une puissance de 333 ch

Le niveau de puissance de 333 ch n’est pas nouveau, puisqu’il s’agit déjà de la configuration mécanique qu’on retrouve sous le capot de la Golf R 20 ans. Cette série est toujours au catalogue en France, au prix de 64345 euros.

Rappelons qu’initialement la Golf 8 R dispose déjà de 320 ch. L’écart de puissance de 13 ch permet de gagner un dixième au 0 à 100 km/h, avec 4,6 s au lieu de 4,7 s ! La vitesse de pointe n’est pas bridée, elle peut atteindre 270 km/h. C’est encore jusqu’à présent le niveau de puissance le plus élevé atteint par une Golf ( en modèle de série ).

La conduite de cette nouvelle série limitée profite également du système R-Performance Torque Vectoring avec Vehicle Dynamics Manager, et des modes de conduite Drift et Special. Ces deux derniers sont dédiés à un usage piste, et sont déconseillés formellement sur route ouverte…

Cette Golf devrait aussi donner de la voix avec un système d’échappement R Performance Akrapovič avec silencieux arrière en titane.

Le style unique de la Golf R 333 Limited Edition

Volkswagen a choisi une nouvelle teinte « Lime Yellow » métallisé, spécifique à cette série. Il sera toutefois possible d’opter pour des plus classiques blanc ou noir, mais aussi pour le bleu Lapiz bien connu de la Golf R. Pour compléter la présentation, cette édition limitée est munie de stickers latéraux sur les bas des portières, avec le marquage 333.

La dotation comprend aussi des jantes alliage Estoril noires en 19 pouces, montées avec des pneus semi-slick, ainsi qu’une peinture du pavillon en noir, et les projecteurs matriciels à LED IQ.LIGHT.

A l’intérieur, l’équipement est complet avec la sellerie cuir nappa, le système Harman Kardon avec 8+1 haut-parleurs, ainsi que l’ensemble des aides à la conduite disponibles.

Mais ce sera surtout la numérotation apposée sur un badge à droite du tableau de bord qui fera de ce modèle un collector dans le temps.

Les allemands déjà dans les starting blocks

Volkswagen ouvre les commandes de sa Golf R333 Limited Edition dès le 2 juin en Allemagne, le prix n’a pas encore été confirmé pour le marché français.

