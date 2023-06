Chevrolet bientôt de retour en France avec des modèles électriques ?

Chevrolet Equinox EV

C’est un nouveau retournement de situation : quelques années après avoir quitté l’Europe, la marque Chevrolet devrait revenir dès l’année prochaine. General Motors souhaite en effet revenir de façon officielle sur le vieux continent, et ne plus se contenter de quelques exports de Cadillac Escalade et de Chevrolet Corvette…

En mai, Jaclyn McQuaid, responsable General Motors pour l’Europe, a annoncé ce grand retour au Financial Times.

Un retour axé sur l’électrique

Ce revirement de stratégie pour General Motors va de pair avec de nouvelles gammes électriques, qu’il faut parvenir à rentabiliser. Et rien de tel que des modèles vendus sur plusieurs continents pour y parvenir !

Visiblement l’exemple de Tesla a parlé pour General Motors, qui veut revenir chez nous avec des modèles électriques et dans l’air du temps. La marque Cadillac a ainsi été citée, avec par exemple le Lyric, déjà vendu outre Atlantique. Une marque très connue aux Etats-Unis et établie comme luxueuse, mais dont les ventes ont toujours été très anecdotiques chez nous.

Autre fleuron de GM : les fameux Hummer. Désormais le Hummer est proposé en électrique, mais cette version zéro émissions devrait tout de même rencontrer en Europe des détracteurs et être visée par des malus en raison de son poids. Cet engin, dont le premier exemplaire a été acheté par Arnold Schwarzenegger, pèse en effet près de 3,5 tonnes !

La marque Buick pourrait aussi arriver en Europe, et notamment en important des voitures produites en Chine. Mais la marque la plus connue et populaire, sera sans aucun doute Chevrolet.

Quels modèles Chevrolet pour l’Europe ?

Chevrolet ne misera plus cette fois-ci sur des modèles importés de Corée du Sud comme l’ancienne Cruze : la marque devrait donc plutôt nous proposer les mêmes modèles que ceux vendus aux Etats-Unis.

Dans la gamme électrique, un nouveau crossover électrique est susceptible d’atterrir chez nous : l’Equinox EV ( voir photo ci-dessus ). Un modèle commercialisé en fin d’année en Amérique du Nord, avec par exemple une motorisation de 290 ch associée à une transmission intégrale eAWD qui permet de passer de 0 à 100 km/h avec un temps proche des 6 s.

Au Canada, une seule version supérieure arrive à l’automne avec une autonomie allant jusqu’à 480 km. Deux autres versions seront ensuite proposées au printemps 2024, avec une autonomie de 400 km pour le premier prix.

Un autre modèle pourrait arriver chez nous : la compacte électrique Chevrolet Bolt. Proposée à partir de 31000 dollars en Europe, elle pourrait être affichée chez nous en-dessous des 40.000 euros et venir concurrencer les Renault Megane E-TECH et Volkswagen ID.3.